Sommer «Ab dann wird es richtig anstrengend»: So rollt die Hitze über die Zentralschweiz Am Donnerstag dürfte es in Luzern und Zug um die 32 Grad werden. Die «richtig heisse Phase» folgt laut Meteo Schweiz aber erst nächste Woche ‒ für Mensch und Tier kann das schwierig werden.

«Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah»: Dieser an einen Vers von Johann Wolfgang von Goethe angelehnte Spruch gilt diese Woche einmal mehr. Denn für Urlaubsfeeling müssen Badebegeisterte nicht lange reisen – auch in der Zentralschweiz werden in den nächsten Tagen Temperaturen von über 25 Grad erreicht.

Klar ist: «Es wird heiss und sonnig, dies bis übers Wochenende hinaus», sagt Marco Stoll, Meteorologe bei Meteo Schweiz. Noch bis Mittwoch dürfte das Thermometer aber nicht auf über 27 Grad klettern – ein richtiger Hitzetag wird gemäss Stoll erst Mitte Woche verzeichnet. Danach geht es steil aufwärts weiter.

Mit 32 Grad in Zug und Luzern gilt der Donnerstag laut Prognosen als heissester Tag der Woche.

Immerhin: «Die Nächte sind bis dahin einigermassen kühl. In den meisten Gebieten dürften es dann 12 bis 17 Grad sein», so Stoll. Wärmer wird es allerdings für Menschen in erhöhten Wohnlagen oder solche, die direkt am See leben. Dieser gibt in der Nacht nämlich vermehrt Wärme ab. «Einigermassen angenehm» bleibe es derweil im Reusstal und Mittelland. Mit Gewittern sei während dieser Zeit nicht zu rechnen.

«Seit Montag zeichnet sich zudem ab, dass am Freitag und Samstag vorübergehend weniger heisse Luft als erwartet auf uns zukommt», sagt Stoll. So gebe es an diesen beiden Tagen eine kurze Verschnaufpause, bevor sich ab Sonntag eine «richtig heisse Phase» aufbaut. Danach dürfte es denn langsam aber sicher schwül werden. Dies gilt auch für die Nächte, in denen 20 Grad oder mehr verzeichnet werden können. «Ab dann wird es richtig anstrengend», sagt Stoll.

Für Gletscher und Gewässer wird die Situation prekär

In die Höhe geschraubt wird derweil bereits diese Woche die Nullgradgrenze, die auf 4000-4500 Meter ansteigt. Dies dürften Berggänger «markant» zu spüren bekommen. Doch auch für Gletscher und Gewässer wird die Situation prekär. Für Erstgenannte seien die Temperaturen ein Killer, wie Stoll sagt – zumal der letzte schützende Neuschnee länger zurückliegt. Bei den Gewässern sind wiederum die tiefen Pegelstände ein Problem. Auch der Grundwasserpegel sei «in vielen Einzugsgebieten unterdurchschnittlich».

«Noch geht es den Fischen einigermassen gut. Aber wenn der Sommer so weitergeht, wird es dramatisch. Jeder Fisch, der wegen der Hitze verenden muss, ist einer zu viel», sagte denn auch Markus Fischer, Präsident des Fischereiverbands Kanton Luzern, Ende Juli zur «Luzerner Zeitung». Bereits Wassertemperaturen ab 20 Grad verursachen laut ihm bei den meisten Fischen Stress.

Extremwerte dürften diese Woche zwar keine erreicht werden – das Potenzial dazu sei, wenn überhaupt, erst Anfang nächste Woche gegeben. Bis Rekordwerte wie etwa 36,8°C (Luzern), 36,1°C (Altdorf) oder 33,1°C (Engelberg) erreicht werden, kann es so oder so noch dauern.

Das sind die Rekordwerte in Luzern (Messreihe seit 1886) Rang Datum Rekordwert (°C) 1 29.07.1947 36,8 2 13.08.2003 35,7 3 18.07.1920 35,6 4 10.08.1921 35,3 5 31.07.1983 35,2 6 11.08.2003 35,1 7 24.07.2019 35 8 26.07.1983 35 9 01.08.1947 35 10 27.07.2013 34,9

Grundsätzlich kommt der Begriff Hitzetag erst dann zum Zug, wenn Temperaturen von über 30 Grad erreicht werden. Eine Hitzewelle ist wiederum gegeben, wenn die Tagesmitteltemperatur über 25 Grad liegt. Ist dies an mehr als drei Tagen der Fall, so wird eine Warnung der Stufe 3 (orange) herausgegeben.

«Das ist diesen Sommer nicht ausgeschlossen – viele Voraussetzungen dafür sind gegeben», so Stoll. Dabei haben besonders hohe nächtliche Temperaturen einen negativen Einfluss auf den menschlichen Organismus. «Wenn sich der menschliche Körper in der Nacht von der Hitze erholen kann, dann ist es halb so schlimm», sagt Stoll.

So schwitzte Luzern am ersten Hitzetag des Jahres....

...und so 2018