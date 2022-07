Video: PilatusToday

Sommer Hagel, umgestürzte Bäume und heftige Regenfälle: Gewitter zog über die Zentralschweiz Nach den hohen Temperaturen kommt nun die Abkühlung – in Form von heftigen Gewittern. Am Mittwochabend zog eine Front über das die Zentralschweiz und brachte Hagel und heftige Regenfälle.

«Es kommen giftige Gewitterzellen aus dem Berner Oberland auf uns zu», sagte Klaus Marquard gegenüber PilatusToday. Bisher sei es nur eine Zelle gewesen, nun seien es zwei, wovon eine ziemlich stark sei und aktuell über dem Gebiet Sörenberg liegt. «Da muss man mit grossem Hagel rechnen und mit viel Blitzaktivität.» Die Gewitterzelle zog im Verlauf des Mittwochabends über die Zentralschweiz.

In der Stadt Luzern kam es zu heftigen Regenfällen. Teilweise gab es im Kanton Luzern Hagelschauer. Auch in Nidwalden hagelte es. In Alpnach sind Bäume auf die Strasse gestürzt.