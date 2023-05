Sommersession in Bern Kriegsmaterial, Krankenkassenprämien und Eigenmietwert: Diese Themen beschäftigen die Luzerner Parlamentarier Heute Dienstag beginnt in Bern die Sommersession der eidgenössischen Räte in Bern. Sechs Luzerner Parlamentarierinnen und Parlamentarier blicken auf Themen und Geschäfte, die ihnen in den nächsten drei Wochen besonders wichtig sind.

Krankenkassenprämien und Kriegsmaterialexport: Diese zwei grossen, komplett unterschiedlichen Problemfelder beschäftigen uns momentan fast unentwegt in irgendeiner Form.

So steht zum Ersteren die Prämien-Entlastungs-Initiative auf der Traktandenliste. Diese fordert, dass keine versicherte Person mehr als 10 Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämie bezahlen muss. Hier handelt es sich um eine reine Umverteilungsinitiative, bei der kein Rappen der hohen Gesundheitskosten gespart wird. Dennoch werde ich auf die Vorlage eintreten und dem jetzt vorliegenden indirekten Gegenvorschlag der ständerätlichen Gesundheitskommission zustimmen. Künftig sollen die Kantone zwischen 3,5 und 7,6 Prozent ihrer Kosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für die Prämienverbilligung aufwenden. Dies ist eine massvolle Lösung, die gezielte Unterstützung bringt und einen guten Kompromiss darstellt.

Zum Letzteren: Nachdem sich der Bundesrat bei der Ausserdienststellung der Panzer bewegt hat, hoffe ich, dass sich unser Rat bei einer Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes bewegt. Die Neutralität wäre davon nicht tangiert, da im Haager Abkommen, auf welchem das Neutralitätsrecht basiert, nirgends etwas über eine Wiederausfuhrbewilligung bei Waffenlieferungen steht. Zudem ist die Neutralität in der Bundesverfassung inhaltlich nicht definiert. Die Wiederausfuhrbewilligung ist eine Fessel, die wir uns selber angelegt haben. Wollen wir unsere eigene, aber auch die internationale Sicherheit erhöhen, tun wir gut daran, sie auch selber wieder zu lösen.

Laut Pro Familia Schweiz, waren 2019 8,7 Prozent der Bevölkerung, also 753'000 Menschen in der Schweiz von Einkommensarmut betroffen. Aktuell sind es 12,2 Prozent. Die Zahlen aus der Covid-Zeit, sind darin nicht enthalten. Wir haben arme Menschen in unseren Land!

Deshalb tut es mir weh, wenn wir Milliarden Franken ins Ausland senden, darunter auch Beträge zur Unterstützung der Ukraine in Höhe von 5'000'000 000 Franken, welche im Juni im Nationalrat behandelt wird! Das Leid dieser Menschen ist sicher gross, aber die Erfahrung zeigte, dass oft in einem Krisenland ein Teil der gespendeten Gelder auf Konten der Machthaber landet. Gerne hoffe ich, dass dies im Fall der Ukraine nicht der Fall ist.

Eine weitere wichtige Volksinitiative steht auf dem Programm: «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit». Die Erlebnisse der Covid-19-Pandemie zeigten, dass die Schweiz auf Krisen nicht ausreichend vorbereitet ist. Diese Initiative versucht, einige Schwächen des Systems zu beheben und deshalb ist es wichtig, diese im Parlament anzunehmen. Der Bundesrat ist dagegen.

Jeder Mensch muss aber auch frei entscheiden können, ob er sich impfen lässt oder nicht. Es dürfen keine sozialen oder beruflichen Nachteile für Ungeimpfte entstehen. Die massiven Nebenwirkungen und Impfschäden, welche jetzt weltweit bekannt und diskutiert werden, lassen aufhorchen und bestätigen die Befürchtungen der Impfskeptiker.

Nebst den Finanzgeschäften wie Jahresrechnung und Budgetnachtrag 2023 versprechen interessante Steuer- und Sozialversicherungsvorlagen eine intensive Debatte.

Der Eigenmietwert ist für Wohneigentümer ein altbekanntes Ärgernis. Speziell daran ist, dass diese Steuer während dem 1. Weltkrieg (1915) als einmalige Kriegssteuer eingeführt wurde. Mehrfach wurde erfolglos versucht, diesen Eigenmietwert abzuschaffen. Nun steht ein nächster Versuch auf dem Prüfstand. Intensiv wird die Lösungsfindung über die Art und Weise der Umsetzung sein. Gekoppelt an die Abschaffung sind Fragen nach möglichen Kompensationsmassnahmen oder der Einbindung von Zweitwohnungen. Der Mehrheitsvorschlag sieht vor, dass künftig Hypothekarzinsen im Umfang von 40 Prozent der steuerbaren Vermögenserträge abzugsfähig sein sollen.

Ich werde mich klar für die Aufhebung der Besteuerung des Eigenmietwerts für selbstbewohntes Wohneigentum einsetzen. In der Detailberatung bevorzuge ich eine möglichst systemtreue Umsetzung. Kommt es in dieser Form nicht durch, ist die Abschaffung des Eigenmietwerts wohl für eine länger Zeit vom Tisch.

Zusätzlich kommt die Renteninitiative der Jungfreisinnigen und FDP in den Nationalrat. Trotz der vom Stimmvolk bestätigten AHV 21-Reform droht ab 2029 erneut eine finanzielle Schieflage. Die Initiative packt das Problem mittels Anbindung des Rentenalters an die Lebenserwartung an der Wurzel an.

Die Geschehnisse im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die UBS beschäftigen die Bevölkerung und die Politik. 15 Jahre nach der Finanzkrise muss der Staat erneut eine Grossbank retten. Wie konnte es dazu kommen?

In der Sommersession entscheiden die Eidgenössischen Räte, ob eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) eingesetzt werden soll. Die Chancen stehen gut. Für eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge in den letzten Jahren, aufgrund der Tragweite der Entscheide und der grossen finanziellen Risiken braucht es das schärfste Instrument der parlamentarischen Oberaufsicht.

In der Sommersession werden ausserdem wichtige Entscheide in Sachen Krankenkassenprämien gefällt. Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, weitere Konflikte und Krisen, steigende Zinsen und die damit verbundene Inflation: Viele Menschen haben ein Kaufkraftproblem und sind wegen der kontinuierlich ansteigenden Mieten und Krankenkassenprämien finanziell immer stärker unter Druck. Deshalb ist die SP-Prämienentlastungsinitiative bzw. ein griffiger Gegenvorschlag längst fällig, auch im Ständerat.

Für die CS-Rettung wurden per Notrecht Milliardengarantien gesprochen. Da sollte es selbstverständlich sein, unsere Bürgerinnen und Bürger punkto Krankenkassenprämien zu entlasten und dafür die nötigen Mittel bereitzustellen. Der Staat soll solidarisch sein – und das nicht nur mit Banken!

Seit mehr als einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Die völkerrechtswidrige Aggression Russlands ist nicht nur eine massive Verletzung des Völkerrechts, sondern auch ein Angriff auf die demokratischen, liberalen und rechtstaatlichen Grundwerte Europas. Das betrifft auch die Schweiz.

Umso unverständlicher ist es, dass der Bundesrat sich weiterhin schwer tut mit einer angemessenen, klaren Reaktion auf den Krieg. So lehnt er die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial mit dem Hinweis auf ein aus der Zeit gefallenen Verständnis der Neutralität ab. Zudem liegt die Schweiz bei der humanitären Hilfe gegenüber vergleichbaren Staaten zurück.

Es ist deshalb Zeit, dass klare Signale aus dem Parlament kommen. So sind in beiden Räten Vorstösse traktandiert, welche die Wiederausfuhr von Schweizer Kriegsmaterial an die Ukraine ermöglichen sollen. Der Angriff auf die Ukraine ist eine Verletzung des Gewaltverbots und eine Aggression gemäss UNO-Charta. Die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung. Die Wiederausfuhr verletzt deshalb das Neutralitätsrecht nicht.

In beiden Räten kommt zudem eine Motion zur Abstimmung, welche ein Unterstützungsprogramm für die Ukraine in der Höhe von 5 Milliarden Franken fordert. Das ist zwar angesichts des hohen Investitionsbedarfs für den Wiederaufbau ein Tropfen auf dem heissen Stein, aber immerhin ein erster Schritt für einen angemessenen Beitrag der Schweiz.

In der Sommersession steht im Nationalrat die Abschaffung des Eigenmietwertes auf der Traktandenliste. Es ist ein Geschäft mit langer Geschichte. Eine Subkommission, bestehend aus fünf Nationalratsmitgliedern – ich konnte dort auch dabei sein –, hat die Vorlage überarbeitet und abgespeckt. Gemäss der jetzt vorliegenden Version sollen der Eigenmietwert und gleichzeitig die Abzüge für Schuldzinsen und Unterhalt abgeschafft werden. Zugelassen sind nur noch Abzüge für die Investition in Denkmalschutz und im Sinne der Eigentumsförderung Abzüge für Ersterwerber in den ersten Jahren nach dem Eigentumserwerb. Meiner Meinung nach hat diese Vorlage eine Chance, mehrheitsfähig zu sein.

Jeweils in der Sommersession sind die Finanzen ein Thema. Die Räte werden die Staatsrechnung 2022 genehmigen. Das ist zwar Geschichtsschreibung, aber in diesem Zusammenhang werden sich die Fraktionen im Hinblick auf das Budget 2024 äussern. Die Bundesfinanzen stehen vor grossen Herausforderungen; es ist ein Korrekturbedarf von zwei bis vier Milliarden Franken pro Jahr erforderlich – keine einfache Aufgabe.

Allenfalls könnte das Zollgesetz noch nachträglich auf die Traktandenliste gehievt werden: Die WAK des Nationalrates hat überraschenderweise doch beschlossen, dieses Geschäft dem Bundesrat zur Überarbeitung zurückzuweisen. Damit möglichst bald klar wird, wie es mit dieser «Zangengeburt» weitergehen soll, ist es das Ziel, diese Frage bereits in der Sommersession im Nationalrat zu klären.