Im Kanton Luzern gibt es grundsätzlich zwei Kategorien von Sonderschulung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung: die integrative in der normalen Regelklasse mit zusätzlicher sonderpädagogischer Unterstützung – und die separative in einer Sonderschule. Zu welcher Kategorie nun die 49 Lernenden zählen, die mit Sonderschulbedarf an einer privaten Regelschule ohne Sonderschulung unterrichtet werden, ist nicht auf Anhieb klar.

Die Dienststelle Volksschulbildung (DVS), welche die Massnahme gemäss Verordnung «im Einzelfall» beschliesst, ordnet diese Kinder und Jugendlichen hingegen der separativen Sonderschulung zu. Dort erscheinen die Schülerinnen und Schüler auch in der internen Statistik der Dienststelle. Bei Lustat Statistik werden die Schülerinnen und Schüler aber unter der Kategorie integrative Sonderschulung erfasst. Dasselbe gilt für das Bundesamt für Statistik (BFS), welches auch die Privatschulen als normale Regelschulen erfasst.

Kosten entscheiden über Zuordnung

Dazu erklärt Martina Krieg, Leiterin der Dienststelle Volksschulbildung: «Da in jedem Kanton andere Regelungen gelten, muss das BFS die Zahlen möglichst auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Das bedeutet, dass Vokabular und Zuordnung des BFS nicht immer identisch sind mit jenen der Kantone.» Die Dienststelle verwende in der Sonderschulung den Begriff «private Regelschule» als Abgrenzung zu den «privaten Sonderschulen». Bei einer Sonderschulung in einer Privatschule würden die gesamten Schulkosten von der DVS übernommen, entsprechend einer Sonderschulung in einer kantonalen oder privaten Sonderschule.

Gemäss Behindertengleichstellungsgesetz sollen die Kantone Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung wenn möglich in Regelklassen integrieren, wenn das dem Wohl des Kindes dient und entsprechende Schulungsformen vorhanden sind. Die Kantone sollten also möglichst wenige Kinder und Jugendliche in eine separative Sonderschulung schicken, ohne das Kindeswohl zu vernachlässigen. Den Anteil an Kindern in separativen Sonderschulen beziffert der Kanton Luzern im aktuellen Aufgaben- und Finanzplan für die nächsten Jahre konstant mit 2 Prozent. Steigende Zahlen bei den Sonderschülerinnen und -schülern hin oder her. (avd)