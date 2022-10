«Sorseer Comedy Täg» «Sein Problem ist, dass er aufgehört hat zu saufen»: Grissemann und Stermann nehmen kein Blatt vor den Mund Das deutsch-österreichische Satiriker-Duo ist mit bissigem Humor aufgefallen. Ein Auftritt, der nichts Neues zutage bringt. Ob die Veranstaltungsreihe nächstes Jahr weitergeht, ist derzeit unklar.

Christoph Grissemann (links) und Dirk Stermann sind in Sursee zu Gast gewesen. Bild: Roberto Conciatori/PD

«Willkommen Österreich» prangt auf der Leinwand. Die Veranstaltung spielt jedoch nicht dort, wo der ehemalige Kanzler sich vor einiger Zeit einer Razzia unterziehen musste, in den sogar ein Beweismaterial schleppender Kinderwagen verwickelt war. Nein, in Sursee spielt das deutsch-österreichische Satire-Duo Stermann & Grissemann, das an diesem Freitagabend im Rahmen der «Sorseer Comedy Täg» auftritt.

Eine ältere Frau – krauses braun-gräuliches Haar, roter Übergangsmantel – steht an der Kasse. Ob es noch Billetts gebe, möchte sie wissen. Ein Nicken, 45 Franken wechseln die Besitzerin. Die Situation mag banal und im Text unpassend erscheinen, doch sie ist es nicht. Wie Mediensprecher Christian Berner erzählt, kaufen die Zuschauer der «Comedy Täg» seit der Pandemie kaum mehr Billetts an der Abendkasse. Aber: «Wir beobachten, dass Leute noch kurzfristig Billette online reservieren.»

Platz gäbe es noch genug

Bevor die beiden Satiriker den Schritt auf die Bühne wagen, saust Werbung, untermalt von Musik, die gut in einer in einer italienischen Provinz spielenden Liebeskomödie abgespielt werden könnte, über die Leinwand. Das erinnert an eine Kinovorstellung – und zwar eine an einem sonnigen Samstagnachmittag, denn der Saal ist mitnichten ausgelastet. Das Problem ist in Sursee bekannt. «Wir haben heuer eine Auslastung von ungefähr 60 Prozent», sagt Berner. Das entspreche einem Rückgang von ungefähr 25 Prozent im Vergleich zur Zeit vor Covid.

Die Dämmerung löst das künstliche Licht ab, eine weibliche Stimme ertönt und setzt den Rahmen für den Abend: Der Auftritt kommt wie eine Fernsehaufzeichnung daher. Alles scheint bereit, die beiden Satiriker betreten unter tosendem Applaus die Bühne. Das Publikum haben die zwei innerhalb der ersten Sätze im Sack. Etwa, als Dirk Stermann seinen Körper Richtung Treppe und somit Zuschauerinnen und Zuschauer schiebt, und Christoph Grissemann spitzbübisch mit dem Satz «Geh da nicht runter, hier ekelt man sich vor Deutschen» verhindert.

Satire darf alles – und trifft auf TV Total

Vor allem die erste Hälfte des Abends ist amüsant. Stermann und Grissemanns angekündigte «Gags Gags Gags» erfinden das komödiantische Rad keineswegs neu. Dennoch schaffen sie genau das, was Grissemann Kollege Stermann nach einem Witz ins Gedächtnis ruft: «Die Leute hier kommen von der Arbeit, sie wollen keine dummen, banalen Witze hören.» Selbstverständlich erzählen die beiden dann doch banale Witze («Neues aus der Labyrinthforschung: Britische Wissenschaftler haben herausgefunden.»). Aber genau das scheint das Publikum zu gebrauchen, schliesslich folgt auf den Labyrinth-Einschub der erste Applaus.

Zur Banalität passen denn auch die Videoschnipsel aus dem Fernsehprogramm, welche die Satiriker ins Lächerliche ziehen, und an die Zuschauer von Jan Böhmermann oder TV Total gewöhnt sind. Da wird sich beispielsweise wiederholt über den Fernsehbeitrag über ein entflohenes Pony namens Vicky lustiggemacht, wobei vor allem darauf abgezielt wird, dass durch den Tausch des ersten Buchstabens ein anderer Sinn aus dem Namen entsteht.

Nebst so offensichtlichen Wortwitzen nehmen Grissemann & Stermann kein Blatt vor den Mund, spannen das Witzfeld von Politikern wie Ex-Kanzler Sebastian Kurz («das Kind von Ken und Barbie») über Alkoholismus («Sein Problem ist, dass er aufgehört hat zu saufen») bis hin zu psychischen Krankheiten wie der Bipolarität («Das bedeutet nicht, dass ich schon an Nord- und Südpol war»).

Pause zerstört Humor teilweise

Summa summarum liefern Grissemann & Stermann die versprochenen «Gags Gags Gags», auch wenn der Witz nach der Pause an Qualität verliert und sich die letzten Minuten wie Kaugummi ziehen. Das Publikum ist zufrieden, es klatscht noch länger als das Dämmerlicht da ist.

Die «Comedy Täg» sind also einen Schritt näher an das Ende ihrer 20. Ausgabe gerückt. Ob und inwiefern es weitergeht, ist derzeit noch unklar, wie Mediensprecher Christian Berner auf Anfrage sagt. Der Grund: Die Hälfte der Vorstandsmitglieder legen ihr Amt nieder. «Wir schauen nun, ob der verbliebene Vorstand noch weitermachen möchte», sagt Berner. In den nächsten zwei Monaten falle der Entscheid.