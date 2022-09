Soziale Arbeit HSLU-Absolvent schreibt über Verschwörungstheorien: «Die Soziokultur müsste sich hier stärker positionieren» Basil Menz (27) hat an der Hochschule Luzern in Sozialer Arbeit den Bachelor gemacht. Zuvor hatte er zwei andere Studienrichtungen eingeschlagen, nach und nach aber gemerkt, dass er seinen beruflichen Weg bereits als Kind und Jugendlicher vorgespurt hatte.

Basil Menz hat für den Fototermin das Neubad Luzern gewählt, weil es hier sehr soziokulturell sei. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 16. September 2022)

Zeit mit jungen Menschen verbringen und Verantwortung übernehmen: Das hat dem 27-jährigen Basil Menz aus Luzern schon immer gefallen. Bereits als kleiner Bub besuchte er in Sursee, wo er aufgewachsen ist, die Jungwacht, wurde Scharleiter und Lagerleiter. Auch leitete er Kurse von Jugend+Sport (J+S) und wurde schliesslich Teil der Kantonsleitung der Jubla (Jungwacht Blauring) Luzern. «Das hat mir gezeigt, dass es spannend ist, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten», sagt er.

Dass dieses zeitaufwendige Hobby seine Berufsrichtung bereits vorgab, war sich Basil Menz aber damals nicht im Klaren. «Nach meiner Matura an der Kantonsschule Sursee habe ich zuerst ein Biologiestudium begonnen. Doch ich habe rasch gemerkt, dass dies nicht das ideale Hauptfach für mich ist», erzählt er. So habe er Biologie ins Nebenfach gepackt und ein Psychologiestudium im Hauptfach in Angriff genommen. Doch auch das sei nicht das Passende gewesen.

«Es war alles sehr theoretisch, mir hat der Kontakt zu den Menschen gefehlt.»

Ein einjähriges Praktikum bei der Stiftung Brändi und in einem Jugendzentrum habe ihm dann die Augen geöffnet. Und so begann Basil Menz 2019 an der Hochschule Luzern am Departement Soziale Arbeit sein Studium mit der Fachrichtung Soziokulturelle Animation. Gemeinsam mit 28 Absolventinnen und Absolventen hat er kürzlich sein Bachelordiplom erhalten.

Während drei Semestern immer wieder Onlinestudium

Das Studium an der HSLU war nicht immer einfach. So musste Menz wie alle anderen Studierenden in dieser Zeit während dreier Semester aufgrund der Coronapandemie immer wieder ins Onlinestudium wechseln. «Die Diskussionsrunden via Zoom hatten nicht denselben Drive wie bei Treffen vor Ort», sagt Menz.

Als es in Richtung Bachelorarbeit ging, entschied er sich zusammen mit seinem guten Studienkollegen Antoine Schmid, diese im Zweierteam zu schreiben. «Antoine und ich haben viele Module an der HSLU gemeinsam besucht, wir kennen unsere Stärken und wussten, dass das funktioniert.» Die 60-seitige Arbeit der beiden trägt den Titel «Verschwörungstheorien: eine berufliche Betrachtung – Wie sich die Soziokulturelle Animation gegenüber Verschwörungstheorien positionieren kann».

«Verschwörungstheorien sind schon immer kursiert, doch durch die Pandemie wurden sie in der Gesellschaft wieder sichtbarer. Wir haben uns gefragt, wie die Soziokulturelle Animation mit dem Thema umgeht», sagt Menz. Denn Verschwörungstheorien gebe es überall und auch die Soziokulturelle Animation komme mit Menschen in Berührung, die an Verschwörungen glauben. «Wir haben gemerkt, dass es sehr wenig Literatur dazu in diesem Bereich gibt, das hat uns motiviert, dazu etwas zu machen.»

Die Soziokulturelle Animation setze sich für die Gemeinschaft ein und sollte offen sein für alle. Es sei sehr wichtig, Personen, die an Verschwörungstheorien glauben, aufzuzeigen, dass diese zum Teil rassistisch, antidemokratisch oder antisemitisch seien. «Gleichzeitig will man die Leute aber auch nicht verlieren und aus der Gesellschaft ausschliessen. Das ist eine Gratwanderung.»

Handlungsvorschläge für die Soziokultur ausgearbeitet

Die beiden HSLU-Absolventen zeigen in ihrer Arbeit auf, welche Probleme Verschwörungstheorien mit sich bringen und nahmen den Berufskodex der Soziokulturellen Animation unter die Lupe. Auf dieser Basis arbeiteten sie eine berufsethische Positionierung und Handlungsvorschläge aus. Für Menz und seinen Studienkollegen wurde klar:

«Die Soziokultur müsste sich hier stärker positionieren.»

Bereits während des Studiums konnte Basil Menz ein Praktikum bei Jungwacht Blauring Schweiz machen. Dort hat er zeitweise bis zu 60 Prozent gearbeitet und kann den Job noch bis Ende Jahr in diesem Pensum behalten. «Danach schaue ich weiter, ob ich in einem ähnlichen Bereich eine Arbeit finde.» Sein Job ist auch sein grosses Hobby geblieben: «Bei der Jubla verbringe ich nach wie vor viel und gerne Zeit.»

Das sind die Absolventinnen und Absolventen:

Departement Wirtschaft

Pipsa Malviina Alapuranen, Emmenbrücke; Hussam Almutairi, Hochdorf; Fiseha Amine, Horw; Lukas Flavio Ammann, Inwil; Leon Amrein, Ruswil; Oliver André, St. Erhard; Larissa Aregger, Malters; Fabian Arnold, Müswangen; Mark Arnosti, Kriens; Severin Bachmann, Sempach; Alberina Baliqi, Horw; Denise Basler, Ebikon; Carmen Catharina Bättig, Horw; Isabel Bättig, Horw; Jessica Bättig, Nottwil; Marc Bauhofer, Sempach; Dominik Bechtiger, Kriens; Nissim Ben Aharon, Luzern; Elija Betschart, Luzern; Flora Bieri, Kriens; Yvonne Birrer, Nebikon; Simon Blatter, Eschenbach LU; Roxane Bründler, Büron; Raphael Bucheli, Willisau; Flavia Bucher, Adligenswil; Louis Bucher, Nebikon; Sebastian Bucher, Beromünster; Ariana Nour Burri, Luzern; Manuel Luca Burri, Buchrain; Sofia Christen, Ebikon; Dejan Cojic, Ebikon; Laura De Luca, Emmenbrücke; Belmina Dzaferi, Udligenswil; Elma Dzafic, Luzern; Dena Ebrahimi, Horw; Rafael Enzmann, Emmenbrücke; Lena Sarah Erni, Ruswil; Samuel Erni, Kriens; Jan Fischer, Luzern; Karin Fischer, Luzern; Helena Patricia Flores, Hochdorf; Sibylle Muriel Flückiger, Meggen; Kimena Föhn, Eschenbach LU; Kyra Frey, Emmen; Michelle Fröhlich, Ebikon; Claudio Furrer, Obernau; Tamara Gasser, Emmenbrücke; Janine Gehrig, Ballwil; Patrick Gilli, Schlierbach; Irma Glatt, Sursee; Pedro Goncalves, Escholzmatt; Lucas Guidetti Perez, Luzern; Kristian Hachen, Sursee; Alain Hauri, Kriens; Joshua Hemmings, Luzern; Roy Anthony Herzog, Sempach; Philipp Hess, Luzern; Ivana Valeska Hofmann, Sursee; Susany Hölzl, Emmenbrücke; Tamara Imper, Schongau; Lukas Peer Kamber, Sempach; Anna Rebecca Kaufmann, Wauwil; Ramon Fabian Keusch, Ebikon; Barbara Kiener, Hergiswil b. Willisau; Nina Laura Kneubühler, Luzern; Laszlo Kölliker, Luzern; André Köpfli, Wolhusen; Tobias Kost, Hitzkirch; Sonja Kramer, Nottwil; Erblina Krasniqi, Büron; Florian Krauer, Meggen; Michael Kronenberg, Hasle LU; Céline Krummenacher, Escholzmatt; Robin Nils Küng, Dagmersellen; Patrick Lötscher, Escholzmatt; Florijeta Lushaj, Geuensee; Lorena Kim Lustenberger, Luzern; Marc Mathis, Rothenburg; Larissa Meier, Kriens; André Luca Mérioz, Honau; Barbara Merturi, Sursee; Denisa Merturi, Sursee; Moritz Müglich, Luzern; Manuel Mühlebach, Rothenburg; Lisa Katharina Müller, Sempach; Marcel Müller, Aesch LU; Michael Müller, Emmenbrücke; Marica Muraca, Luzern; Michael Näpflin, Geuensee; Dominik Notter, Doppleschwand; Simone Esther Notz, Beromünster; Lillien Ohnmacht, Adligenswil; Katinka Ostermann, Luzern; Philipp Petermann, Udligenswil; Joël Guido Pfister, Sempach; Gianni Antonio Pinelli, Luzern; Daisy Nana Ama Poku, Ebikon; Yvonne Nicole Röthlisberger, Kriens; Bernadette Rupp, Luzern; Evelin Sanchez Garcia, Luzern; Simon Lukas Schärer, Rain; Yvonne Schärli, Luzern; Kim Anita Schattling, Luzern; Delia Noelle Schmid, Sempach; Elena Lisanne Schmid, Meggen; Patrick Schmid, Buchrain; Marco Schmidlin, Kriens; Remo Schmidlin, Kriens; Julia Schmidt, Luzern; Noëlle Schnyder, Luzern; Valentin Schürch, Sursee; Livia Michelle Schwander, Luzern; Lea Schwegler, Menznau; Estella Seiler, Luzern; Umamaheswary Selvaraj, Ebikon; Prashika Selvarajah, Luzern; Alessia Sidler, Hellbühl; Amanda Sivillica, Emmenbrücke; Chiara Sorrentino, Ebikon; Emanuel Souto, Meggen; Virginia Spantidea, Luzern; Pascal Spiess, Neuenkirch; Aline Spring, Egolzwil; David Sreckovic, Luzern; Benjamin Stadelmann, Hellbühl; Sandra Stadelmann, Schwarzenbach LU; Robin Steiger, Triengen; Tina Sarah Steinmann, Oberkirch LU; Carolina Stoop, Horw; Cornelia Theiler, Emmenbrücke; Nadja Thomann, Meggen; Delfin Beat Torrecilla, Wauwil; Christian Troxler, Hildisrieden; Martina Tuna, Willisau; Aidan Gaudenz Uebelmann, Luzern; Vanessa Vilhelmsson, Horw; Sabrina Villiger, Luzern; Levin Weibel, Schongau; Roger Wicki, Sempach; Chen-Hsin Yang, Luzern; Yannick Zai, Luzern; Melanie Zehnder, Buchrain; Xinyan Zeng, Buchrain; Leonie Zimmermann, Hitzkirch.

Musik

Simon Bächinger, Luzern; Claudio Berger, Luzern; Daniela Brantschen, Kriens; Madeleine Ruth Burkhalter, Luzern; Mirjam Bühlmann, Horw; Christine Cyris, Luzern; Sven Duss, Doppleschwand; Damian Ehrler, Triengen; Flavia Frey, Schötz; Jeannine Frey, Horw; Sabina Furrer, Hochdorf; Lukas Valentin Gernet, Horw; Fabian Grimm, Sursee; Fabio Guglielmo, Ebikon; Michelle Häfliger, Ruswil; Eva Marie Herbert, Luzern; Sarah Hirschi, Adligenswil; Alen Hodzic, Luzern; Raísa Ierone, Luzern; Roko Jurcevic, Emmen; Simone Karmann, Luzern; Mattia Klaus, Hildisrieden; Tobias Künzli, Büron; Regina Lötscher Affentranger, Egolzwil; Elina Marianne Lukkarinen, Luzern; Nora Ly, Luzern; Alban Müller, Sempach; Heidy Margrit Müller, Grosswangen; Jakob Reitinger, Luzern; Vincent Rigling, Luzern; Roger Stefan Schütz, Luzern; Monika Schmutz, Menznau; Janina Schülin, Luzern; Meret Lisa Siebenhaar, Luzern; Esrin Sossai, Luzern; Alicja Karolina Sroka Schwägli, David Stadelmann, Escholzmatt; Lea Andrea Stadelmann, Luzern; Benjamin Stöckli, Malters; Thomas Triesschijn, Luzern; Livia Nicole Unternährer, Buttisholz; Mauro Ursprung, Luzern; Christina Volken, Emmen; Claudia Vollenweider, Ettiswil Norma Widmer, Sursee; Ruth Wicki, Escholzmatt Sebastian Zeier, Luzern.

Soziale Arbeit

Luana Albasini, Udligenswil; Milena Aregger, Luzern; Luana Berwert, Rothenburg; Doris Bögli, Luzern; Pascal Bracher, Luzern; Barbara Brentini, Hochdorf; Lychen Cheah, Luzern; Kim Livia Christen, Obernau; Jolanda Gabriel, Luzern; Urs Greber, Willisau; Christoph Herzog, Luzern; Sebastian Hesse, Luzern; Raphaela Huwyler, Root; Joel Krummenacher, Horw; Michael Küng, Sursee; Bogdan Mankhas, Adligenswil; Simone Manser, Nottwil; Arianna Marino, Luzern; Basil Menz, Sursee; Livio Mezzadri, Rothenburg; Fallon Moser, Luzern; Antoine Schmid, Ruswil; Silvette Schwander, Emmen; Marianne Stahl, Luzern; Martina Stalder, Grosswangen; Iris Vogel, Luzern; Fabienne Zemp, Malters; Noemi Zihlmann, Schüpfheim; Milena Zumbühl, Malters