Soziale Einrichtungen So will die Luzerner Regierung das Angebot für Betreuungsbedürftige in den nächsten Jahren gestalten Die Exekutive hat einen Vernehmlassungsentwurf des Planungsberichts über soziale Einrichtungen verfasst. Dieser enthält unter anderem sieben neue Massnahmen.

Die Stiftung Mariazell gehört zu den sozialen Einrichtungen im Kanton Luzern. Bild: Pius Amrein (16. September 2021)

Die Angebote für betreuungsbedürftige Kinder und Jugendliche, für Erwachsene mit Behinderungen und für Suchtkranke im Kanton Luzern müssen regelmässig angepasst werden. Alle vier Jahre unterbreitet der Regierungsrat dem Kantonsrat einen Planungsbericht über die Entwicklung des Bedarfs, die bereitzustellenden Angebote, Handlungsfelder sowie deren Finanzierung.

Nun hat die Regierung für 2024 bis 2027 einen 81-seitigen Planungsbericht über die sozialen Einrichtungen ausgearbeitet und dessen Entwurf bis zum 20. April in die Vernehmlassung geschickt (wir berichteten). Von den 14 wichtigsten definierten Massnahmen ist die Hälfte neu – ein Überblick.

Flexiblere Angebote sind gefragt

Im Bereich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene will die Regierung drei neue Massnahmen treffen. Für jene mit Sonderschulbedarf, die auch an den Wochenenden und während den Ferien nicht zu Hause betreut werden können, sollen ergänzende Angebote geschafft werden. So, dass bei Bedarf eine ausserfamiliäre Betreuung während 365 Tagen im Jahr sichergestellt werden kann, unter anderem in Internaten. Gleichzeitig strebt die Regierung flexiblere Leistungen im Sinne von Teilzeitangeboten an.

Betreffend Erwachsene mit Behinderungen hat der Regierungsrat eine neue Massnahme definiert. Diese umfasst die Flexibilisierung und Öffnung stationärer Angebote sowie die Förderung der Durchlässigkeit von ambulanten und stationären Dienstleistungen. Damit soll die UNO-Behindertenrechtskonvention umgesetzt werden.

Übrigens: SP-Kantonsrat Michael Ledergerber (Luzern) forderte in einem Postulat, die Umsetzung der Massnahmen der UNO-Behindertenrechtskonvention in einem separaten Kapitel aufzuzeigen. Die Regierung anerkannte die Wichtigkeit des Themas, bezeichnete ein eigenes Kapitel dazu aber als nicht zweckmässig und beantragte eine teilweise Erheblicherklärung. Dem folgte die Mehrheit des Parlaments am Dienstag mit 77 zu 33 Stimmen.

Fachkräftemangel, Klima und Digitalisierung

Im Vernehmlassungsentwurf festgehalten sind auch drei neue zielgruppenübergreifende Massnahmen, jene vom letzten Bericht (die Digitalisierung der administrativen Abläufe zwischen den sozialen Einrichtungen und der Dienststelle Soziales und Gesellschaft) ist abgeschlossen.

Nun liegt ein Schwerpunkt auf dem Fachkräftemangel, der soziale Einrichtungen besonders stark betrifft. Um diesem entgegenzuwirken, soll die Arbeitgeberattraktivität der sozialen Einrichtungen gesteigert werden, etwa durch geförderte Bildung und Weiterbildung sowie faire Löhne.

Ein Thema ist auch die Klimastrategie 2050, die innert der nächsten 27 Jahre die Treibhausgasemissionen auf Netto-null senken will. Die Regierung findet: Die Organisationen sollen die gleichen klimabezogenen Ziele wie der Kanton selbst verfolgen. Schliesslich ist dieser Eigner von mehreren sozialen Einrichtungen, die zu den grössten Arbeitgebern der Zentralschweiz gehören und die einen «beträchtlichen Gebäudepark» betreiben.

Nicht nur der Klimawandel, auch der digitale Wandel wird die sozialen Einrichtungen in den kommenden Jahren beschäftigen. Konkret sollen sie die Kompetenzen von betreuungsbedürftigen Menschen, die in sozialen Einrichtungen aufwachsen, im Hinblick auf die Berufsbildung und im Umgang mit digitalen Medien fördern.

Insbesondere bei Menschen mit Behinderung soll das Mitmachen im Fokus stehen, sodass der digitale Wandel «nicht zu einer Quelle neuer Diskriminierungen wird», sondern – etwa in der unterstützenden Kommunikation – als Chance genutzt werden kann.