Soziale Medien «Üse Stolz!» und «Luzern bebt!» – das sind die Reaktionen am Tag nach Joel Wickis Krönung zum Schwingerkönig Der Luzerner Schwinger Joel Wicki wurde am Sonntag zum König gekrönt. Über seinen Sieg freuen sich alle – von Sport-Prominenz bis zu Bundesräten, wie der Blick auf Instagram und Twitter zeigt.

Nach 36 Jahren Warten ist seit Sonntag klar: Dank dem Schwingerkönig Joel Wicki kann die Innerschweiz, kann Luzern jubeln. Endlich wieder einen König aus der Innerschweiz, es ist erst der zweite in der Geschichte des Verbandes. Und gejubelt wird fleissig. Auf diversen Social-Media-Plattformen werden unzählige Glückwünsche und Gratulationen an den Sörenberger Wicki gerichtet. Unter seinem letzten Instagram-Post vom 7. August finden sich Stand Montag Mittag rund 60 Kommentare – ein nicht unerheblicher Teil davon zu den Geschehnissen am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln.

Dass der Schwingerkönigstitel den Luzerner auf ein neues Popularitäts-Level pushen wird, zeigt sich bereits einen Tag später an der Zahl seiner Follower: Am Samstag noch knapp über 17'000, wuchs diese Zahl bis am Sonntag um rund 7000 neue Follower an. Unter seinen Followern befinden sich auch prominente Gesichter wie der Olympiasieger Marco Odermatt oder Moderator Thomas Erni, die dem frischgebackenen König kurz nach dessen Sieg über ihre Storys gratulierten.

Auch der Ruder-Olympiasieger Mario Gyr und die Skirennfahrerin Aline Danioth gratulierten Wicki bereits am Sonntagabend über Instagram.

Musiker Kunz hatte am Triumph von Wicki gleich doppelt Freude: Sein Lied «Mitenand» lief während der Siegerehrung in der Arena vor rund 51'000 Besucherinnen und Besuchern – und: «Natürli hab ich sehr fest Freude, dass wir nach 36 Jahren wieder mal einen Innerschweizer König haben.»

Neben dem Luzerner Musiker freuen sich auch diverse Luzerner Politikerinnen und Politiker über den Triumph des 25-jährigen Schwingers. So stellt Ständerätin Andrea Gmür auf Twitter fest: «Luzern bebt! Wir haben einen König!». Es sei ein «unglaublicher» Schlussgang gewesen, hält derweil Regierungsrat Reto Wyss fest, während sein Amtskollege Guido Graf dem amtierenden Schwingerkönig zum «wohlverdienten Königstitel» gratuliert. In einer Mitteilung des Kantons betont der kantonale Sportdirektor Graf ausserdem: «Der Titel hat Signalwirkung für den Sport im Kanton Luzern.»

Joel Wicki Schwingerkönig 2022!

Herzliche Gratulation lieber Joel zu deinem wohlverdienten Königstitel am ESAF 2022 in Pratteln. pic.twitter.com/Cs9YJzEggK — Guido Graf (@guido_graf) August 28, 2022

Doch die Gratulantinnen und Gratulanten aus der Politik stammen nicht nur aus Luzern: Vom Zuger Nationalrat Thomas Aeschi, der auf Twitter mit Bundesrat Ueli Maurer und alt Bundesrat Christoph Blocher posiert und gratuliert ...

Herzliche Gratulation an #JoelWicki! Der erste Innerschweizer König seit #HarryKnüsel 1986 in Sion, der zweite des Innerschweizer Verbandes überhaupt. Zusammen mit alt Bundesrat #ChristophBlocher, Bundesrat #UeliMaurer und Nationalrat #ThomasMatter am #ESAF2022 im #Baselbiet! pic.twitter.com/wSBLGHfrtf — Thomas Aeschi (@thomas_aeschi) August 28, 2022

... über Nationalratspräsidentin Irène Kälin, die dem «#König der #Schweiz» zu seinem Titel gratuliert ...

... bis zu Bundesrätin Viola Amherd und Bundespräsident Ignazio Cassis zeigt sich die Schweizer Politlandschaft begeistert von der Leistung, die Joel Wicki am Esaf erbracht hat.

Die Schweiz hat wieder einen König! Herzliche Gratulation an Joel Wicki, den Eidg. Schwingerkönig 2022 #ESAF 💪 https://t.co/Qo4B6CHZLl — Viola Amherd (@Violapamherd) August 28, 2022

Was für ein Spektakel-Schlussgang! Ich gratuliere dem neuen Schwinger-König Wicki Joel zum Sieg 🤴 Gratulation auch an Aeschbacher Matthias für einen unglaublichen Kampf 💪 #ESAF2022 pic.twitter.com/8trQkiJxao — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) August 28, 2022

Diverse Zentralschweizer Sportvereine meldeten sich zwecks Gratulation ebenfalls in den sozialen Medien: Der EVZ erinnert sich in einem Instagram-Post an Wickis Niederlage 2019 in Zug zurück ...

... während der HC Kriens-Luzern dem neuen König sowie dem gesamten Innerschweizer Schwingverband zu «sackstarken Leistungen» gratuliert.

Auch Wickis Verband, der Entlebucher Schwingerverband, war ob seinem Sieg ganz aus dem Häuschen. Und postete zur Feier des Tages ein Bild des 15-jährigen Joel Wicki als Kategoriensieger am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag 2012 mit der Beschriftung «Heute Held, Morgen König».

Joel Wickis Heimat, die Region Sörenberg Flühli, gratuliert dem Schwingerkönig ebenfalls über die Plattform Instagram – mit den schlichten Worten «Üse Sieger. Üse Stolz.»