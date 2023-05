Pilgerfahrt mit Traktor-Oldtimern – die lange Reise der Bayern zu Bruder Klaus

Die Pilger aus Bayern bei der Anfahrt in Schachen. Video: Roger Rüegger

Mit dem Überschreiten einer Schwelle beginnt die Reise

Vor der Abfahrt in Bayern mussten die Teilnehmer eine Holzschwelle überschreiten. Als Symbol, dass sie jetzt ihren Alltag hinter sich lassen und sich auf Pilgerfahrt begeben. Anschliessend fand noch eine Fahrzeugsegnung statt. Organisiert haben die Pilgerreise Diakon Gerhard Kahl zusammen mit dem Traktor-Liebhaber Bernhard Weindl, der schon auf dem Jakobsweg nach Flüeli-Ranft gepilgert ist. Der 56-jährige Traktorfan erklärt, wie die Geschichte zustande kam: «Bei meiner Wanderung ist mir die Idee mit den Traktoren gekommen. Dann habe ich das mit Gerhard angeschaut und so ist diese Pilgerreise entstanden.»

Oldtimer-Traktoren vor dem Fischebach-Beizli. Bild: Dominik Wunderli (Schachen, 9. 5. 2023)

Der Diakon fuhr letztes Jahr als Weindls Beifahrer mit, heuer lenkt er selber einen Traktor, zum ersten Mal. Er ist begeistert. «Am Steuer eines Traktors hat man viel Zeit zum Denken. Man kann eine Reise anders geniessen als mit gewöhnlichen Verkehrsmitteln», schildert er sein Erlebnis.

Das findet auch Franz Wiedenbauer. «Die Langsamkeit ist das Thema. Es ist unbeschreiblich schön, wie eure Landschaft mit den gut erhaltenen Häusern daherkommt. Ich sauge die Eindrücke richtiggehend auf. Ein Traum, wie jetzt alles spriesst», schwärmt der Mann, der an Dienstag seinen 67. Geburtstag feierte. Die Gruppe hat ihm im Fischebach-Beizli bei Rösti mit Bratwurst ein Ständchen gesungen.

Bruder Klaus ist für die Bayern von grosser Bedeutung

Bis zu diesem Zeitpunkt war es trocken. Am späteren Nachmittag regnete es auf dem Glaubenberg. Doch die Pilger sind wetterfest. Stadelmann: «Wir können die schöne Welt, die der Herrgott uns erschaffen hat, auch bei Nässe geniessen.»

Die Oldtimer-Traktoren nähern sich dem Glaubenberg. Bild: Dominik Wunderli (Schachen, 9. 5. 2023)

Kurz nach 18 Uhr ist die Truppe in Flüeli eingetroffen. Nach dem Bezug der Zimmer in der Jugendherberge stärkten sich die Pilger beim Nachtessen. Vor der Verabschiedung der Schweizer Gruppe am Mittwochmorgen, zelebrierte Diakon Gerhard Kahl einen Gottesdienst. «Zum Abschluss haben wir unserem Sitznachbarn den Segensspruch vorgelesen. Die Kraft der Gemeinschaft hat einen 82-jährigen Schweizer zu Tränen gerührt. Es war ein eindrückliches Erlebnis», berichtete Weindl später am Telefon und erteilte gleich noch eine Geschichtslektion. «Bruder Klaus ist für die Bayern von grosser Bedeutung. Niklaus von Flüe ist der Patron des katholischen Landvolks. Jedes Jahr macht sich eine 100-köpfige Fusspilgergruppe aus Augsburg nach Flüeli-Ranft auf den Weg»

Die Bayern sind am Freitag zu ihrer dreitägigen Heimreise gestartet. Tagwache war um 4.30 Uhr. Erstes Ziel war die Fähre in Beckenried, die um 7.40 Uhr fuhr. Genug Zeit für die 23 Kilometer. Denn auch hier ist das Thema die Langsamkeit.