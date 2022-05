Spitalneubau Luzerner Parlament muss Leistungsangebot des Spitals Wolhusen künftig absegnen Der Kantonsrat kann in Zukunft beim Angebot im neuen Spital Wolhusen mitreden. Damit soll bei der Bevölkerung wieder Vertrauen gewonnen werden.

Rund um den geplanten Spitalneubau in Wolhusen herrscht viel Unmut und Unsicherheit. Grund ist der befürchtete Leistungsabbau, besonders im Bereich Intensivmedizin. Am Dienstagmorgen hat sich nun auch der Kantonsrat ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Gleich fünf dringlich eingereichte Vorstösse lagen auf dem Tisch, fast zweieinhalb Stunden dauerte die teils hitzig geführte Debatte.

Das Luzerner Kantonsspital plant am Standort Wolhusen einen Neubau. Welche Leistungen angeboten werden sollen, ist umstritten. Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 17. Mai 2022)

Im Zentrum stand die Frage, ob die Leistungen der Grundversorgung im Gesundheitsgesetz festgeschrieben werden sollen. Der Entlebucher SVP-Kantonsrat Bernhard Steiner hatte dazu bereits vor einem Jahr eine Motion eingereicht. Weil dies einigen Parteien zu weit ging, kam vergangene Woche Bewegung in die Sache. SP und Mitte reichten gemeinsam eine Motion ein, worin sie verlangen, dass dem Parlament künftig das Leistungsangebot des Spitals Wolhusen zur Genehmigung vorgelegt werden muss (wir berichteten). Dazu braucht es, im Gegensatz zum Vorstoss Steiner, keine Volksabstimmung. Eine solche würde laut Regierungsrat Guido Graf zu einer Verzögerung von bis zu drei Jahren führen.

Um dies zu vermeiden, hiess der Kantonsrat die Motion von SP und Mitte schliesslich mit 80 Ja- zu 32 Nein-Stimmen gut. Aber auch die Motion Steiner wurde überwiesen, allerdings nur als teilweise erheblich (91:22). Mit den Überweisungen soll der Grundstein gelegt werden, Lösungen für die verfahrene Situation zu erarbeiten. Statt parteipolitischem Hickhack biete man einen Ausweg, ohne dass neue Unsicherheiten für das Spital und die Bevölkerung entstehen, formulierte es Marcel Budmiger (SP, Luzern). Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum sagte, der eingeschlagene Weg des Spitals gehe in die falsche Richtung, auch sei die Kommunikation misslungen. Es brauche deshalb einen Richtungswechsel, so der Hochdorfer. Die offene Formulierung der Motion sei nicht schwammig, sondern biete Gelegenheit für einen ergebnisoffenen Gesetzgebungsprozess.

SVP scheitert mit Verschiebungsantrag

Dass es auch der SVP nicht ganz wohl war, den Vorstoss Steiner vollständig zu überweisen, zeigte sich beim Beginn der Debatte. Überraschend verlangte die Partei in einem Ordnungsantrag die Verschiebung der Debatte in die Juni-Session. Grund: «Beide Motionen haben ihre Schwächen, auch jene von Bernhard Steiner, da es eventuell zu einer Volksabstimmung führt», räumte Fraktionschef Armin Hartmann ein. Die SVP sei bereit, über das Leistungsangebot zu reden und mit allen Fraktionen an einem Tisch zu sitzen. Er sei sicher, dass man in den kommenden vier Wochen eine Lösung finden könne. Das sahen die anderen Parteien anders. Es brauche jetzt eine Debatte, Verzögerungen würden Unsicherheit bringen, sagten diverse Sprecher. Der Ordnungsantrag wurde deutlich abgelehnt (95:17).

Die Meinungen verliefen teilweise quer durch die Parteiengrenzen. So unterstütze die Mehrheit von FDP und Mitte die teilweise Überweisung der Motion Steiner, einzelne Kantonsräte aus der Region Entlebuch und Wolhusen sprachen sich jedoch für die volle Erheblicherklärung aus. André Marti (FDP, Willisau) sagte, er verstehe nicht, warum eine Volksabstimmung ein Problem sein soll.

«Man wird das ungute Gefühl nicht los, dass beim Kanton eine Spitalplanung verfolgt wird, die uns nicht vollständig offengelegt wird.»

Steiner bringt Volksinitiative ins Spiel

Mangelndes Vertrauen in die Regierung, den Spitalrat und die Spitalleitung war ein wiederkehrendes Thema in den insgesamt 29 Voten. «Wenn die Ärzteschaft mit einem Brief als Hilferuf an den Kantonsrat gelangt, zeigt das, wie weit entfernt die Politik von den Bedürfnissen der Bevölkerung ist», sagte Bernhard Steiner. Mit seiner Motion erhalte das Spital Wolhusen eine gute Grundversorgung inklusive Intensivstation. Für den Fall einer Ablehnung seines Vorstosses stellte der Entlebucher eine Volksinitiative in Aussicht.

Von mangelndem Vertrauen sprach auch Pius Kaufmann (Mitte, Wiggen), Vorstandsmitglied des Komitees Pro Spital Wolhusen, das sich für den Erhalt des Spitals einsetzt und rund 7000 Mitglieder zählt. Der Neubau sei immer weiter hinausgeschoben worden, zudem habe sich das Spital nicht an Vereinbarungen gehalten. «Als eine Änderung der Geburtshilfe angekündigt wurde, ist der Widerstand losgegangen, das Vertrauen ging verloren im Entlebuch. Jetzt muss der Kantonsrat das Heft in die Hand nehmen.»

Die Parlamentsmehrheit wollte allerdings nicht, dass das Leistungsangebot fix im Gesetz festgeschrieben wird. Zu starr und unflexibel sei dies in einem sich schnell verändernden Gesundheitsumfeld, sagte Kantonsrat Maurus Zeier (FDP, Luzern).

«Wir vertrauen den Expertinnen und Experten des Spitals, die selbst genau wissen, wo wir Luzernerinnen und Luzerner welches Angebot wann benötigen.»

Gesundheitsdirektor Guido Graf (Mitte) räumte ein, die Regierung habe nicht alles richtig gemacht. Um das angeschlagene Vertrauen zurückzugewinnen, sei die Regierung bereit, den Kantonsrat bei Erteilung von Leistungsaufträgen miteinzubeziehen.

Einstimmig gut hiess das Parlament anschliessend ein dringlich eingereichtes Postulat von SP-Vizefraktionspräsidentin Anja Meier (Willisau), das einen runden Tisch rund ums Thema Spital Wolhusen verlangt. In der vorangegangenen Debatte hatten sich alles Parteien dazu lobend geäussert.