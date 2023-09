Spitalpolitik Für 12,5 Millionen Franken: Der Kanton Luzern will seine Klinik im Wallis verkaufen Der Kanton Luzern und das Luzerner Kantonsspital wollen die Höhenklinik Montana abstossen. Damit das Geschäft zustande kommt, braucht es die Zustimmung des Kantonsrats.

Die Höhenklinik Montana wurde 1952 eröffnet und dient vorwiegend als Rehabilitationszentrum. Bild: Michael Buholzer

Die Höhenklinik Montana ist 71 Jahre alt und müsste dringend saniert werden. Das wollen der Kanton Luzern, dem die Liegenschaft gehört, und das Luzerner Kantonsspital als Betreiberin nicht mehr tun – sie verkaufen das Haus. Laut einer am Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung erhalten der Kanton und das Kantonsspital von der Käuferin Swiss Medical Network «um die 12,5 Millionen Franken». Wie diese Summe zwischen Kanton und Spital aufgeteilt wird, ist offen. Letztmals renoviert wurde die Klinik zwischen 1994 und 1997 – für 27 Millionen Franken, die der Kanton investiert hat.

Damit der Verkauf zustande kommt, braucht es den Segen des Kantonsrats, da das Spitalgesetz angepasst werden muss. Das Parlament soll sich in der ersten Hälfte 2024 mit dem Geschäft befassen. Die Übernahme soll spätestens Anfang 2025 erfolgen. Der Kauf ist zudem an Bedingungen gebunden: Swiss Medical Network muss in Crans-Montana weiterhin eine Klinik betreiben und den 137 Mitarbeitenden für mindestens zwei Jahre die gleichen Anstellungsbedingungen bieten.

Alt Bundesrätin im Verwaltungsrat der Käuferin

Die Käuferin Swiss Medical Network ist ein privates Schweizer Spitalnetzwerk, das 21 Spitäler und Kliniken sowie über 60 medizinische Zentren betreibt. Im Verwaltungsrat sitzt unter anderem die ehemalige Bundesrätin Ruth Metzler. Die Klinik ist spezialisiert auf Akutpneumologie, pulmonale Rehabilitation, kardiologische Rehabilitation sowie muskuloskelettale und psychosomatische Rehabilitation. Angeboten werden zudem internistische und onkologische Rehabilitation sowie Schlafdiagnostik.

Für die Luzerner Patientinnen und Patienten soll sich nichts ändern, denn die Klinik bleibt auf der Spitalliste des Kantons. Im letzten Jahr wurden in Montana im Durchschnitt 66 Betten betrieben. Knapp 800 Patientinnen und Patienten wurden stationär betreut, fast 1200 ambulant.

