Sport Eine spezielle Ehre: Der Schweizer Schiesssportverband erhält eigene Münze Im nächsten Jahr ist es so weit: Der Schweizer Schiesssportverband feiert sein 200-jähriges Jubiläum. Dafür haben sich die Verantwortlichen etwas besonderes überlegt. Vor allem Sammler werden begeistert sein.

So sieht die Goldmünze für das 200-jährige Jubiläum des Schweizer Schiesssportverbandes aus. Schweizer Schiesssportverband

(Luzern, 26. 5. 2023)

Swissmint huldigt mit zwei Sondermünzen den Schweizer Schiesssportverband, der 2024 sein 200-jähriges Bestehen feiert. Die Sondermünzen wurden vom italienischstämmigen Künstlers Vito Noto designt. Das Zentrum der Silbermünze prägt auf der Bildseite ein Auge, dessen Pupille eine Zielscheibe zeigt, während auf der Rück- resp. Zahlenseite das Schweizerkreuz abgebildet ist. Die Münze hat einen Wert von 20 Franken.

Vorstellung der Silbermünze zum 200-jährigen Jubiläum. Schweizer Schiesssportverband

SSV-Präsident Luca Filippini würdigte das Werk des Künstlers. Für ihn persönlich symbolisiere sie einerseits mit dem Schweizerkreuz die Geschichte. «Wir wissen, woher wir kommen», so Filippini. Aber ebenso wichtig sei der Blick in die Zukunft, welche die Schützen fest im Visier, dem Hauptsujet der Sondermünze, haben – in Hinblick auf die grosse Feier 2024 einerseits und auf die kommenden Herausforderungen darüber hinaus.

Die Silbermünze ist für Sammler sicher ein interessantes Stück. Schweizer Schiesssportverband

Erhältlich ist die «Silbermünze SSV» ab dem 2. Juni 2023 bei Swissmint und im Onlineshop des SSV. Neben dem Kauf haben Schützinnen und Schützen zudem die Möglichkeit, die Sondermünze am Jubiläumswettkampf «200 Jahre SSV» zu gewinnen. Wer den Jubiläumsstich mindestens dreimal absolviert, erhält als Auszeichnung die Silbermünze zum Verbandsjubiläum. Die Goldmünze wird pünktlich auf das grosse Jubiläumsfest des SSV im August 2024 hin von Swissmint lanciert.

Der SSV zählt zu den ältesten Sportverbänden der Schweiz. Er wurde am ersten eidgenössischen Schützenfest in Aarau 1824 gegründet, damals noch unter dem Namen «Schweizer Schützenverein». Heute ist der SSV mit rund 130’000 Mitgliedern der fünftgrösste Sportverband der Schweiz.