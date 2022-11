SPZ Nottwil Neuer Chefarzt Paraplegiologie gewählt Der 46-jährige Björn Zörner übernimmt ab 1. Juli 2023 das Amt des Chefarztes Paraplegiologie im Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ). Er löst Michael Baumberger ab, der nach 29 Jahren in den Ruhestand tritt.

Björn Zörner wird neuer Chefarzt Paraplegiologie am SPZ Nottwil. Bild: PD

Björn Zörner wird per Juli 2023 neuer Chefarzt Paraplegiologie am Schweizerischen Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Laut Mitteilung hat der Verwaltungsrat den 46-Jährigen nach einem «eingehenden Selektionsverfahren» gewählt. Zörner übernimmt die Position von Michael Baumberger, der nach 29 Jahren in den Ruhestand tritt.

Zörner, in Nordrhein-Westfalen geboren und heute im Kanton Zürich wohnhaft, war zuletzt an der Universitätsklinik Balgrist als leitender Arzt des Ambulatoriums des Zentrums für Paraplegie tätig. Er habe das Wahlkomitee durch seine «ausgewiesene, breite Fachkompetenz und durch seine Sicherheit in der Führung von Menschen und Organisationen» für sich gewinnen können. (jh)