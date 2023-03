Warnstufe orange Achtung – SRF Meteo setzt Sturmwarnung für Teile der Zentralschweiz ab Ab Mittwochnachmittag gibt es in der Zentralschweiz einen Wetterwechsel: Es wird sehr stürmisch, es muss mit Böen-Spitzen von bis zu 150 km/h zu rechnen sein, warnt SRF Meteo.

Screenshot aus der Wetterwarnung von SRF Meteo. Gelb bedeutet Unwettergefahr, für die orange eingefärbten Gebiete wird gar vor «grosser Unwettergefahr» gewarnt.

Die Meteorologen von SRF Meteo haben am Mittwochmittag eine Wetter-Warnung für die Region Luzern und Teile der Zentralschweiz abgesetzt: «Grosse Unwettergefahr» bestehe im Seetal, in der gesamten Agglomeration Luzern, im südlichen Gebiet des Zugersees bis nach Schwyz, rund um Einsiedeln sowie im Umkreis des gesamten Ägerisees. Für den nördlichen Teil des Zugersees (Zug, Baar, Cham, Rotkreuz) warnen die SRF-Meteorologen mit der Warnstufe gelb vor «Unwettergefahr».

Die Warnung gilt für die Zeit ab Mittwoch, 20 Uhr, bis am Donnerstagmorgen um 9 Uhr. Es wird zu Sturmböen kommen, die 70 bis 90 km/h erreichen. Starke Windböen mit Spitzen von bis 80 km/h können bereits am Mittwochnachmittag auftreten, heisst es in der SRF-Warnung.

Auf der Website von SRF-Meteo heisst es weiter: «Auf den Berggipfeln ist von Mittwoch bis und mit Wochenende mit Spitzenböen zwischen 100 und 150 km/h zu rechnen. Zeitweise werden gewisse Bergbahnen ihren Betrieb einstellen müssen.» (mme)