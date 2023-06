St. Urban Luzerner Psychiatrie will mit Fernwärme heizen Weniger Öl und Gas, mehr erneuerbare Energie: Die Luzerner Psychiatrie stellt ihre Energieversorgung um.

Aussenansicht der psychiatrischen Klinik in St.Urban. Bild: PD

Die Luzerner Psychiatrie AG (Lups) will ihr Gebäude in St. Urban spätestens ab dem 1. Oktober 2025 mit Fernwärme heizen. Die Lups hat mit der Wärme Mittelland AG einen Vertrag zur Wärmeversorgung unterzeichnet. Damit die Klinik mit Fernwärme versorgt werden kann, muss die Zentrale in Roggwil erweitert und eine Leitung nach St. Urban erstellt werden.

Die gesamte Energieversorgung auf dem Areal ist ab der Realisierung zu über 80 Prozent erneuerbar. Damit könnten laut Mitteilung jährlich 500'000 Liter Heizöl eingespart werden, was dem Jahresverbrauch von rund 300 Einfamilienhäusern entspreche. Die Lups hat Anfang 2021 mit dem Bundesamt für Energie eine Vereinbarung abgeschlossen, in dem sie sich zur Steigerung der Energieeffizienz verpflichtet. (rem)