Stadt Luzern Kollisionen, Verletzte und Festnahmen: Luzerner Polizei führte am Wochenende mehrere Einsätze durch In Luzern kam es am Wochenende zu mehreren Unfälle. Ein Motorradfahrer musste ins Spital gebracht werden. Ausserdem nahm die Polizei bei einer Verkehrskontrolle drei Personen fest.

In der Nacht von Freitag auf Samstag stiess ein Autofahrer um 0.45 Uhr auf der Haldenstrasse mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beim Fahrer wurden 2,62 Promille gemessen, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Fahrer sei bereits vor dem Unfall beim Bahnhof und auf der Seebrücke durch die unsichere Fahrweise aufgefallen. Die Polizei nahm ihn vorübergehend fest.

Auf der Haldenstrasse stiessen zwei Autos zusammen. Bild: Luzerner Polizei

Der entgegenkommende Autofahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und wird sich bei Bedarf selbständig in ärztliche Behandlung begeben, heisst es weiter. Es entstand ein Sachschaden von rund 50’000 Franken. Die Haldenstrasse war für rund zwei Stunden komplett gesperrt, die Feuerwehr der Stadt Luzern leitete den Verkehr örtlich um.

Der Unfallverursacher war alkoholisiert. Bild: Luzerner Polizei

Am Samstagnachmittag um 16 Uhr kam es in der Stadt Luzern zu einer weiteren Kollision, und zwar auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden vor dem Portal des Reussporttunnels. Beim Unfall wurde niemand verletzt, schreibt die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von rund 25’000 Franken, ausserdem kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Motorradfahrer musste ins Spital

Schon am Freitagnachmittag um 14 Uhr gab es beim Reussporttunnel einen Unfall: Ein Lastwagen fuhr auf der A2 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Tunnel. Zur gleichen Zeit fuhr ein Auto von Emmen-Nord herkommend auf dem rechten Fahrstreifen in dieselbe Richtung. Kurz nach der Ausfahrt Emmen-Süd wollten beide auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und kollidierten, wie die Polizei schreibt.

Das Auto drehte sich daraufhin, wurde auf den linken Fahrstreifen geschoben und stiess mit einem Motorrad, welches zuvor hinter dem Lastwagen fuhr, zusammen. Der 55-jährige Motorradfahrer wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30'000 Franken. Wegen des Unfalls kam es auf den Autobahnen A2 und A14 in Richtung Süden zu Rückstau.

Auf der A2 stiess ein Autofahrer mit einem Lastwagen zusammen. Involviert war ausserdem ein Motorradfahrer. Bild: Luzerner Polizei

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Luzerner Polizei im Tunnel Rathausen auf der Autobahn A14 ausserdem eine Verkehrskontrolle durch. Rund 50 Fahrzeuge und über 100 Personen wurden kontrolliert. Dabei nahm die Polizei drei Personen fest. Fünf Personen wurden mit Drogen am Steuer erwischt, zudem gab es weitere diverse Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Strassenverkehrsgesetz, schreibt die Polizei. Ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zudem musste die Polizei mehrere Ordnungsbussen ausstellen. (tos)