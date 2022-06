Kolumne «Stadtwärts» Auf dem neuen Rasen müssen die FCL-Spieler Gras fressen Das Spielfeld des FCL versinkt im Boden. Logisch, zog es den Verein mit absackender Spielstätte in der letzten Saison fast bis ganz nach unten. Martin Messmer Drucken Teilen

Weil das Spielfeld in der Swisspor-Arena samt Rasenheizung im Allmend-Moor versinkt, wird dieses derzeit komplettsaniert. Bild: FCL

Die Swisspor-Arena ist klar das schönste Stadion der Schweiz. Nur der Kern der FCL-Wettkampfstätte macht immer wieder Lämpen: 2017 ist es ein asiatischer Reispilz, der dem Rasen zusetzt, 2018 verspottet die ganze Fussballschweiz das Spielfeld des FCL als «gottsjämmerlichen Acker», 2022 wird bekannt, dass das Spielfeld komplettsaniert werden muss, weil es sonst im Boden verschwinden würde: Die FCL-Spielstätte versinkt im Allmend-Moor. Es geht da nicht um Millimeter. Satte 25 Zentimeter ist das Feld inklusive Rasenheizung an manchen Stellen schon eingesackt. «Es braucht eine Terrainsanierung», sprach Stefan Wolf. Weise Worte, schliesslich ist es Aufgabe des FCL-Präsidenten, bei Unebenheiten im Verein ausgleichend zu wirken. Ein flaches Terrain müsste auch Trainer Mario Frick helfen, bisher unerklärliche Niveauschwankungen einiger Spieler zu glätten.

Das unebene und von der Gravitation in die Tiefe gezogene Spielfeld auf der Allmend wirft auch ein völlig neues Licht auf die sportlichen Leistungen. Plötzlich ist erklärbar, warum der FCL eine derart unterirdische Vorrunde ablieferte. Wie soll man auf einem so tiefen Terrain hoch gewinnen? Dann ist dem FCL in der abgelaufenen Saison kaum einmal gelungen, hoch zu stehen, und hinten in der Abwehr konnte man die Löcher nicht stopfen. Fazit: Logisch, zieht es einen Verein mit absinkender Spielstätte nach unten. In der Rückrunde dann ging es plötzlich wieder obsi. Weil die Spieler allmählich lernten, die Tiefen des Raumes ihrer Heimstätte gezielt für sich zu nutzen?

So, genug Flachwitze über Unebenheiten. Für die kommende Saison gibt es ja einen neuen Rasen, flacher als Holland. Darunter werden 20 Kilometer (!) neue Rasenheizung verlegt; möge sie den FCL-Gegnern so richtig einheizen. Eines bleibt klar: Auch auf dem besten Rasen der Welt darf man von FCL-Spielern nicht verlangen, dass sie plötzlich zu Edeltechnikern werden. Vom FCL fordern die Fans seit je her vor allem eines: ehrliche Arbeit. Das heisst für die Spieler auch auf dem ebenerdigen Luxus-Terrain: Nicht zu viel Flachsigkeiten, ja nie die Bodenhaftung verlieren, den Ball schön flach halten. Die FCL-Mannen müssen auf dem neuen Rasen Gras fressen – und ackern, ackern, ackern.