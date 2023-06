Standortentscheid Neues Spital Sursee wird in Schenkon gebaut Der Neubau des Spitals Sursee kommt auf dem Areal Schwyzermatt in Schenkon zu stehen. Dies hat der Luzerner Regierungsrat entschieden. Der bisherige Standort sei für Ausbauten ungeeignet, eine dritte Variante sei nicht mehr verfügbar.

Das Spital Sursee wird ab 2031 nicht mehr am bisherigen Standort zu finden sein. Bild: Nadia Schärli (1. 1. 2021)

Nach jahrelangem Hin und Her ist klar, wo der Neubau des Spitals Sursee hinkommt: auf das Areal Schwyzermatt in der Nachbargemeinde Schenkon. Das hat der Luzerner Regierungsrat nach einer erneuten Evaluation entschieden, wie er in einer Medienmitteilung vom Mittwoch festhält. Der Standort Sursee des Luzerner Kantonsspitals (Luks) ist inzwischen 47 Jahre alt.

Im Jahr 2020 hat der Luzerner Regierungsrat entschieden, das Spital am jetzigen Standort an der Spitalstrasse zu realisieren. Damals haben unter anderem Bedenken zur Kompensation von Fruchtfolgeflächen gegen den Standort in Schenkon gesprochen. Der Stadtrat Sursee hat nach diesem Entscheid eine weitere Alternative ins Feld geführt: Münchrüti in Sursee. Daraufhin hat die Luzerner Regierung die drei Standorte erneut vertieft geprüft – mit dem jetzigen Ergebnis.

Neue Ausgangslage

Die Ausgangslage habe sich gegenüber 2020 und dem damals gefassten Entscheid des Regierungsrats massgeblich geändert, wie es jetzt in der Mitteilung heisst. Das Spital werde sein Leistungsangebot voraussichtlich erweitern und aufgrund des Bevölkerungswachstums auch die Kapazitäten erhöhen und braucht daher mehr Fläche als ursprünglich angedacht. Der heutige Standort an der Spitalstrasse verfüge nicht über das erforderliche Potenzial für eine längerfristige Entwicklung.

Die Grösse des höheren Bauvolumens in einem dichten Wohngebiet und in unmittelbarer Nähe des Naturschutzgebietes sowie des Sempachersees sei nicht möglich und aus städtebaulicher Sicht nicht verträglich. Zudem müsste ein zusätzlicher Stützpunkt für den Rettungsdienst an einem verkehrstechnisch gut gelegenen Ort realisiert werden. Die verkehrstechnische Situation sei bereits heute erschwert, da die Zufahrt zum Spital über verkehrlich stark belastete Achsen und ein Wohnquartier führt. Der dritte untersuchte Standort Münchrüti, wo sich die Hostettler AG befindet, stehe nicht mehr zur Verfügung, weil die Firma Hostettler das Grundstück auch zukünftig für sich nutzen will.

«Kompensation vertretbar»

Was die Frage der Fruchtfolgefläche am Standort Schwyzermatt betrifft, ist gemäss der Regierung eine umfassende Interessenabwägung vorgenommen worden «und aufgrund des öffentlichen Interesses wird die Beanspruchung respektive Kompensation von Fruchtfolgeflächen als vertretbar erachtet». Dies auch, weil gemäss aktueller Planung nur noch die nächste Gebäudegeneration eingezont werden soll. Der Landerwerb der Schwyzermatt werde durch den Kanton getätigt.

Der für den Hochbau zuständige Regierungsrat, Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte), schreibt in der Mitteilung: «Ich bin überzeugt, dass die Schwyzermatt der am besten geeignete Standort ist, um die Spitalversorgung in der Region Sursee längerfristig sicherstellen zu können. Die Evaluation hat ein klares Resultat hervorgebracht.» Auch Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf (Mitte) zeigt sich erfreut, dass der Standortentscheid nun definitiv gefällt werden konnte: «Das ist wichtig für die Gesundheitsversorgung im Raum Sursee und dessen Einzugsgebiet.»

270 bis 320 Millionen Franken veranschlagt

Das Luks, das dem Vernehmen nach schon 2020 den Standort in Schenkon favorisiert hätte, begrüsst den Entscheid. Verwaltungsratspräsident Ulrich Fricker: «Wir sind froh, dass nun Klarheit herrscht. Dank dem Entscheid können wir den Neubau des Spitals Sursee voranbringen, ohne den laufenden Betrieb an der Spitalstrasse in Sursee zu beeinträchtigen.» In einem nächsten Schritt wird das Luks die Ausschreibung für den Architekturwettbewerb vorbereiten. Die Kosten des Spitalneubaus sollen sich inklusive Rückbauten nach aktuellem Planungsstand auf zwischen 270 und 320 Millionen Franken belaufen. Der Baustart ist voraussichtlich auf das Jahr 2028 terminiert und der Bezug soll im 2031 anvisiert werden.

Aktuell zählt das Spital 130 Betten und rund 800 Mitarbeitende. Der Neubau soll voraussichtlich rund 160 bis 170 Betten umfassen. Mit dem Neubau muss das Spitalgesetz angepasst werden. Die Botschaft über die Gesetzesanpassung wird dem Kantonsrat vorgelegt und voraussichtlich 2024 im Rat behandelt. Ebenso werden die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schenkon über eine Zonenplanänderung abstimmen können.

Sursee hatte Münchrüti favorisiert

«Wir begrüssen es, dass das neue Spital nahe des Autobahnanschlusses in Schenkon gebaut wird», sagt Rolf Bossart, Bauvorsteher und Vizepräsident der Gemeinde Schenkon. Wie es nun weitergehe und welche Schritte als nächstes anstehen, habe der Kanton zu entscheiden. Nicht begeistert vom Standort Schwyzermatt ist die Stadt Sursee. «Wir hätten es begrüsst, wenn der Neubau in der Münchrüti angesiedelt worden wäre, da dieser Standort einige Vorteile gegenüber den anderen aufweist», sagt die Surseer Stadtpräsidentin Sabine Beck-Pflugshaupt. Wichtiger als der Standort des neuen Spitals sei jedoch, dass der Bevölkerung weiterhin eine zeitgerechte und qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehe. Mit dem Neubau des Spitals Sursee sei dies sicherlich gegeben.

Der Stadtrat Sursee und der Gemeinderat Schenkon betonen in ihrer gemeinsamen Mitteilungen, dass sie froh seien, dass es bezüglich des Standorts nun Klarheit gebe. So können die beiden Gemeinden mit den Planungen für die künftigen Nutzungen der jeweiligen Gebiete fortfahren.