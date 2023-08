Statistik Geburtenüberschuss so tief wie nie – trotzdem steigt Luzerner Bevölkerung Um 4525 Personen wuchs die Wohnbevölkerung in Luzern 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Nicht jede Gemeinde konnte aber zulegen.

Die Bevölkerung des Kantons Luzern wuchs 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent. Gesamthaft wohnten Ende vergangenen Jahres 424'851 Personen in Luzern. Wie Lustat Statistik Luzern mitteilt, ist diese Zunahme stärker als diejenige der letzten fünf Jahre und auch stärker als jene in der Gesamtschweiz (+0,9 Prozent).

Der Grund für das Bevölkerungswachstum liegt einerseits in der gestiegenen Einwanderung, andererseits in einem Geburtenüberschuss. Letzterer liegt bei einem Wert von 1,3 pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Es gab somit 546 mehr Geburten als Todesfälle im Kanton Luzern. Gleichzeitig ist der Geburtenüberschuss im vergangenen Jahr so tief wie nie seit 1981.

Auch gibt es grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden. In der Statistik von Lustat werden die Bevölkerungszahlen von 2012 mit den Zahlen von 2022 verglichen. Dabei zeigt sich: Honau (+39,9 Prozent), Wauwil (+37,6 Prozent) und Aesch (+33,8 Prozent) verzeichnen das grösste prozentuale Wachstum im Kanton. Dagegen verzeichnen Romoos, Flühli und Luthern mit Werten zwischen -8,2 und -6 Prozent den grössten Rückgang aller 80 Gemeinden. (mha)