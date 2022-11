Statistik Im Kanton Luzern gibt es immer mehr Kleinhaushalte Die Zahl der 1- und 2-Personen-Haushalte steigt. Die meisten Luzerner Haushalte sind nach wie vor Familienhaushalte.

Im Kanton Luzern gibt es 185'000 Privathaushalte. Je gut ein Drittel davon sind 1- und 2-Personen-Haushalte, teilt Lustat Statistik Luzern mit.

Kleinere Haushalte prägen das Luzerner Haushaltsbild immer mehr, so sind etwa 1-Personen-Haushalte in städtischen Gemeinden stärker verbreitet als auf dem Land. Den höchsten Anteil an 1-Personen-Haushalten weist die Stadt Luzern aus (46 Prozent). Die meisten Luzerner Haushalte (63 Prozent) sind nach vor Familienhaushalte (2 Erwachsene und mindestens ein Kind). Haushalte mit 4 und mehr Personen sind in Schlierbach (32 Prozent), Doppleschwand (30) und Altishofen (29) besonders ausgeprägt. Die durchschnittliche Anzahl Personen pro Haushalt hat sich in den letzten 50 Jahren von 3,43 auf 2,23 Personen verringert. (rem)