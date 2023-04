Stiftung SwissSkills Vier Zentralschweizer vertreten die Schweiz an den EuroSkills 2023 in Danzig Das SwissSkills-Nationalteam wird an den europäischen Berufsmeisterschaften im polnischen Danzig mit 17 jungen Berufsfachkräften in 16 verschiedenen Wettkämpfen antreten.

Vertreten die Zentralschweiz an den EuroSkills Gdańsk 2023: Iwan Arnold, Nicola Krause, Fabio Bossart, Sven Fellmann (v. l. n. r.) zvg

Bei den europäischen Berufsmeisterschaften EuroSkills ab 5. September werden in Danzig insgesamt rund 600 junge Berufs-Champions aus 32 verschiedenen Ländern erwartet. Die Schweizer Delegation von SwissSkills umfasst 17 Berufsleute, darunter folgende vier aus der Zentralschweiz:

Nicola Krause, Schüpfheim (LU), Maurer EFZ, Skill «Brick Laying»

Iwan Arnold, Haldi (UR), Gipser-Trockenbauer EFZ, Skill «Plastering and Drywall Systems»

Fabio Bossart, Automobil-Mechatroniker EFZ, Schötz (LU), Skill «Truck and Bus Technology»

Sven Fellmann, Triengen (LU), Elektroinstallateur EFZ, Skill «Industrial Control»

An den letzten EuroSkills 2021 in Graz überzeugte das Schweizer Berufs-Nationalteam mit dem besten Schweizer Resultat der EuroSkills-Geschichte, teilte SwissSkills am Mittwoch weiter mit. In 16 Wettbewerben angetreten, gewann die Schweizer Équipe nicht weniger als 14 Medaillen – davon sechs Mal Gold. (mme)