Still eingeführt Grösste Luzerner Kanti hat ein genderneutrales WC In der Kantonsschule Alpenquai können Lernende eine Unisex-Toilette aufsuchen, wenn sie sich keinem Geschlecht oder beiden Geschlechtern zugehörig fühlen. Laut dem Rektor wird das stille Örtchen auch benutzt.

Passend zum stillen Örtchen ist das neue Angebot leise geschaffen worden. Die Kantonsschule Alpenquai hat ein genderneutrales WC installiert, was unsere Zeitung zum diesjährigen Schulstart erfahren hat. Das WC ist laut Rektor Hans Hirschi im Verlauf des letzten Schuljahres erstellt worden. Und zwar nach Diskussionen mit Lernenden: «Es gibt einzelne Lernende, die sich nicht einem Geschlecht zugehörig fühlen. Dem tragen wir Rechnung.» Das WC ergänzt die bisherigen geschlechtsgetrennten Toiletten und ist an der Tür mit drei Figuren, einer männlichen, einer weiblichen und einer mit beiden Merkmalen, sowie einem Rollstuhlsymbol gekennzeichnet. Es werde auch benutzt. Wie oft, sei nicht bekannt.

Noch vor wenigen Jahren gab es um eine Unisex-Toilette viel Getöse, als das Hotel-Restaurant Anker mit einem Einheits-WC wiedereröffnet worden ist. Doch anders als jetzt bei der Kanti Alpenquai haben die Gastro-Betreiber ausschliesslich Unisex-Toiletten vorgesehen, was gegen die damaligen kantonalen Vorschriften verstossen hat. Die Regierung hatte danach die betreffende Verordnung angepasst und Unisex-Toiletten in Restaurants legalisiert. Das nahm die SP zum Anlass, genderneutrale Toiletten in allen städtischen Schulhäusern zu fordern. Nach dem Stadtrat hat Ende 2021 auch das Parlament dem entsprechenden Postulat zugestimmt.

Die Kanti Alpenquai, mit rund 1600 Lernenden die grösste in der Zentralschweiz und eine der grössten der Schweiz, ist nicht das erste Gymnasium mit einer Unisex-Toilette. 2021 hat zum Beispiel die Kantonsschule Enge in der Stadt Zürich zwei genderneutrale Toiletten eingeführt. Im selben Jahr folgte die Kantonsschule Zug mit einem genderneutralen WC. Auch auf der tertiären Stufe gibt es stille Örtchen für alle. Die Hochschule Luzern zum Beispiel hat 2019 im Departement Soziale Arbeit drei «All-Gender-WCs» eingeweiht.