Strassenverkehr Tödlicher Unfall in Malters: Die Ursache scheint geklärt Die Luzerner Staatsanwaltschaft erklärt, wie es am Samstag in Malters zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen ist.

Auf der Kantonsstrasse in Malters kam es am Ostersamstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Bild: Luzerner Polizei (8. 4. 2023)

Auf Facebook brodelt die Gerüchteküche: Der am Samstag in Malters auf der Kantonsstrasse K10 tödlich verunfallte 48-jährige Autolenker sei von der Luzerner Polizei verfolgt worden. Zuvor hätten Polizisten an allen Ausfahrten jemanden gesucht, wollen weitere Teilnehmende an der Diskussion auf den sozialen Medien gesehen haben.

Fakt ist: Die Luzerner Polizei teilte am Ostersamstag mit, dass es um 13.30 Uhr auf der Strasse von Malters nach Wolhusen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen sei. Ein 48-Jähriger sei «aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt». Der Unfallverursacher verstarb vor Ort an seinen laut Polizei «schwersten Verletzungen», zwei Personen im anderen Auto wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Spital gefahren werden. Die K10 war während viereinhalb Stunden gesperrt.

Unfallfahrer bedrohte Person mit Messer

Nun bringt Simon Kopp, Informationsbeauftragter der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern, auf Anfrage Licht ins Dunkel des Unfalls. Der Verstorbene habe gemäss ersten Zeugenaussagen am Samstagvormittag an einem anderen Ort im Kanton Luzern mit seinem Auto «bewusst eine Person angefahren und mit einer Waffe bedroht». Die angegriffene Person sei verletzt worden, weil sie mit dem Auto angefahren wurde. Daraufhin habe die Polizei eine Fahndung ausgelöst, erklärt Kopp. Am frühen Nachmittag sei der Fahrer dann «bei Malters von einer Patrouille gesichtet worden». Der Aufforderung anzuhalten, sei die gesuchte Person jedoch nicht nachgekommen.

Auf der Weiterfahrt Richtung Wolhusen habe der Mann dann den schweren Unfall verursacht. Kopp: «Im Zentrum der Abklärungen steht ein Suizid, den der Fahrer gegenüber einer Person vor der Polizeikontrolle angedeutet hat. Die Abklärungen dazu laufen.»

Ob der gestorbene Mann zum Zeitpunkt des Unfalls von einem Polizeiauto verfolgt wurde, ist laut Kopp offen, weil die Berichte der am Samstag patrouillierenden Polizeiangehörigen noch ausstehen würden. Sicher ist: Die Staatsanwaltschaft wird wie bei schweren Unfällen üblich eine Untersuchung einleiten.

Hier gibt es Hilfe Das Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 oder www.143.ch ist rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da. Das Angebot dieser niederschwelligen Anlaufstelle für emotionale Erste Hilfe ist kostenlos und anonym. Es kann per Telefon, E-Mail oder Chat Hilfe gesucht werden – am einfachsten ist der Einstieg über www.143.ch. Das Beratungstelefon der Luzerner Psychiatrie ist rund um die Uhr für Direktbetroffene von psychischen Erkrankungen sowie deren Angehörige unter 0900 85 65 65 erreichbar. Hinterbliebene nach Suizid können sich an den Verein Refugium wenden: www.verein-refugium.ch Mit dem Ziel, Suizide und Suizidversuche zu reduzieren, hat die Luzerner Psychiatrie AG gemeinsam mit weiteren Trägern das Projekt Sero (Suizidprävention Einheitlich Regional Organisiert) ins Leben gerufen. Auf der Webseite www.sero-suizidprävention.ch gibt es Informationen und Tipps sowie vergünstigte Teilnahmen an ensa-Gesprächskursen, in denen man lernt, wie das Thema Suizidgedanken angesprochen werden kann. Die Kurse sind ein Angebot von Pro Mente Sana, die auch kostenlose Beratung für Betroffene, deren Angehörige und Nahestehende sowie weitere Bezugspersonen anbieten. Natürlich kann man sich auch vertrauensvoll an seine Hausärztin oder seinen Hausarzt wenden.

Forderung nach Mittelleitplanke abgelehnt

Auf der Schnellstrasse von Littau nach Wolhusen, auf der Tempo 100 gilt, kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Zuletzt verunfallte ein 70-jähriger Mann im März 2019 tödlich. Ein Jahr zuvor starb eine Person aufgrund eines medizinischen Problems noch vor dem eigentlichen Unfall. Im Juni 2015 wurden zwei Personen getötet. Zwischen 2006 und 2015 registrierte die Polizei fünf tödliche Unfälle. Weitere fünf Personen wurden in diesem Zeitraum schwer verletzt.

Um die Zahl der schweren Unfälle zu reduzieren, fordern Politiker immer wieder Massnahmen. Zuletzt verlangte der Malterser Mitte-Kantonsrat Daniel Piazza die Installation einer Mittelleitplanke – wie das auf anderen Tempo-100-Strassen, die allerdings dem Bund gehören, längst Praxis ist. Der Luzerner Kantonsrat sprach sich im September 2019 auf Anraten der Regierung hin jedoch gegen eine solche Massnahme aus.