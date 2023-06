Strassenverkehr Rund eine Stunde Zeitverlust: Stau nach Unfall auf der A14 Richtung Zug Zwischen Emmen Süd und der Verzweigung Rütihof ist der rechte Fahrstreifen aufgrund eines Unfalls blockiert. Es mit einem Zeitverlust von bis zu 50 Minuten zu rechnen.

Auf der A14 zwischen Emmen Süd und der Verzweigung Rütihof ist der rechte Fahrstreifen aufgrund eines Unfalls blockiert. Gemäss TCS ist mit einem Zeitverlust von bis zu 50 Minuten zu rechnen. Reisenden wird empfohlen, entweder die Umleitung in Richtung Schwyz ab Verzweigung A2 Rotsee via A2/A4 respektive die A2/A1 in Richtung Zürich zu nehmen. (luz)

Update folgt...