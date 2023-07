sursee 19-Jähriger fährt mit Sportwagen in ein Betonelement und landet im Gebüsch Auf der A2 ist ein Sportwagen verunfallt. Das Fahrzeug geriet von der Autobahn und landete in einer Böschung. Zwei Personen mussten ins Spital.

Zum Unfall kam es auf der A2 bei Sursee. Bild: Luzerner Polizei

Ein 19-Jähriger verlor am Mittwochabend um etwa 19.30 Uhr die Kontrolle über seinen Sportwagen. Der Mann war auf der Autobahn A2 in Richtung Norden unterwegs, als er nach der Baustelle in Sursee ein Betonelement in der Autobahnmitte touchierte, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Daraufhin habe sich das Auto gedreht, die rechte Leitplanke durchbrochen und sei in einer Böschung gelandet.

Das Auto landete in einer Böschung. Bild: Luzerner Polizei

Warum der junge Mann die Kontrolle über das Auto verloren hatte, ist noch unklar. Er wurde zusammen mit dem 17-jährige Beifahrer vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 260’000 Franken. (tos)