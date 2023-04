Sursee 280 neue Wohnungen in Sursee geplant Die Alfred Müller AG hat ein grosses Areal nahe Stadtzentrum und See erworben. Rund 280 Wohnungen sollen dort realisiert werden.

Die Alfed Müller AG hat dieses Land im Vordergrund erworben. Bild: PD

Das Immobilienunternehmen Alfred Müller AG hat ein rund 30'000 Quadratmeter grosses Areal in Sursee erworben, wie das Unternehmen mitteilt. Dieses befinde sich nahe Stadtzentrum und See. Den Zuschlag habe die Firma bereits Ende November 2022 erhalten.

Im Vorfeld habe man eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben: Geplant sind rund 280 Miet- und Eigentumswohnungen. «Bis zur Realisierung ist es noch ein weiter Weg, und es braucht viel Planungsarbeit in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Stadt Sursee», wird Christoph Müller, Bauherr des künftigen Projekts und Verwaltungsratspräsident der Alfred Müller AG, in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen mit Sitz in Baar hat in Sursee bereits das Projekt Stadthof realisiert. (fg)