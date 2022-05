Sursee 50-Meter-Hochhaus nimmt wichtige Hürde: Sursee sagt Ja zum Alea-Bebauungsplan Die Gemeindeversammlung hat den Bebauungsplan Pilatusstrasse klar abgesegnet. Damit ist der Weg frei für das geplante Hochhaus im Gebiet Chotten.

Das geplante, rund 50 Meter hohe Gebäude namens Alea. Rechts davon liegt das Möbelhaus Ulrich. Visualisierung PD

Das wohl bekannteste lateinische Sprichwort drängt sich geradezu auf: Alea iacta est; der Würfel ist gefallen. Für das Hochhaus-Projekt namens Alea in Sursee müsste es heissen: Der Würfel wird aufgerichtet. Zumindest hat das Bauvorhaben einen wichtigen Schritt genommen, denn am Montagabend hat die Gemeindeversammlung den Bebauungsplan genehmigt.

«Leuchtturm» und «Vorzeigeprojekt»

Der Standort für das Hochhaus sei aus städtebaulicher Sicht richtig, sagte Bauvorsteher Romeo Venetz (Mitte). «Das Grundstück ist heute eine Brache und liegt gut erschlossen beim Bahnhof.» Auch die Ortsparteien warben an der Versammlung für ein Ja. Carlo Piani (Mitte) sprach von einem «zukunftsweisenden Projekt, das neue Massstäbe setzt und zu einem Leuchtturmprojekt werden kann», Mario Cozzio (GLP) von einem «Vorzeigeprojekt». Für die Grünen würden die Vorteile überwiegen, sagte Samuel Zbinden. Im Gegensatz zum vor zwei Jahren gescheiterten Hochhaus beim Therma-Areal, das die Grünen ablehnten, sei bei «Alea» die Verkehrssituation besser gelöst. Das Ja der Grünen sei ein Vertrauensvorschuss in die gute Arbeit des Stadtrats.

Gegen das Vorhaben gab es Opposition in Form von drei Einsprachen. Kritisiert wird darin unter anderem Schattenwurf, Mehrverkehr, Einschränkung der Aussicht sowie Lärm. Die Einsprechenden versuchten an der Versammlung vergeblich, das Geschäft an die Urne zu bringen. «Das massive Gebäude wird Sursee nachhaltig verändern. Es ist unfair, wenn bloss die 241 hier anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger darüber bestimmen», so Einsprecherin Sonja Aeschbacher. Das nötige Quorum von zwei Fünfteln der Anwesenden kam aber nicht zustande.

70 Wohnungen im Gebiet Chotten

Die Gemeindeversammlung trat damit auf das Geschäft ein, wies danach die drei Einsprachen grossmehrheitlich ab und stimmte nach über zwei Stunden dem Bebauungsplan grossmehrheitlich zu.

Das geplante Holz-Hochhaus kommt im Gebiet Chotten zu stehen, gleich neben dem Möbelhaus Ulrich. Geplant sind rund 70 Wohnungen. Bauherrin ist die Bahnhof Nord Immobilien AG. Dahinter stehen die beiden Surseer Unternehmen Möbel Ulrich AG und Truvag Treuhand AG. Zusätzlich zum Hochhaus sind öffentliche Aussenräume, ein begrünter Platz sowie Restaurant- und Verkaufsflächen geplant. Das Bauprojekt «Alea» soll von 2023 bis 2026 realisiert werden.