Sursee Am Openair-Kino werden sechs Filme gezeigt

Das Openair Kino in Sursee findet vom 14. bis 19. August auf dem Klosterparkplatz statt. Wie es in einer Mitteilung heisst, werden folgende Filme gezeigt:

14. August: Die Schweizermacher

15. August: Mein Liebhaber, der Esel und ich

16. August: Räuber Hotzenplotz

17. August: Die goldenen Jahre

18. August: Footloose

19. August: Monsieur Claude und sein grosses Fest

Der Eintritt kostet 6 Franken im Vorverkauf und 7 Franken an der Abendkasse. Aufgrund des 30-Jahr-Jubiläums gibt es am 15. August ab 19 Uhr einen Apéro für alle. Ausserdem lädt die Umweltkommission am 13. August zum Dokumentarfilm «Luchs» ein. (chm)