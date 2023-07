Sursee Balkon bei Mehrfamilienhaus brennt wegen vergessener Kerze An der Moosgasse in Sursee stand der Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand. Ursache war eine liegengelassene Kerze.

So lichterloh brannte der Balkon in Sursee, nachdem eine Kerze vergessen wurde. Bild: zVg

Eine Fahrlässigkeit sorgte in Sursee am frühen Sonntagmorgen für einen Brand auf dem Balkon eines Einfamilienhauses. So hatte ein Bewohner eine Kerze in einer Aluschale auf dem Balkon angezündet und diese vergessen. Durch die Hitze entzündete sich ein Tisch auf dem Balkon, woraufhin sich das Feuer schliesslich ausbreitete. Verletzt wurde niemand, wie die Luzerner Polizei in ihrer Mitteilung schreibt.

Gemeldet wurde das Feuer kurz nach 3.30 Uhr. Die Hausbewohner wurden daraufhin während den Löscharbeiten der Feuerwehr Region Sursee aus dem Haus evakuiert. Die Brandursache wurde durch Branddetektive der Luzerner Polizei abgeklärt. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden am Gebäude. (lga)