Sursee Bauarbeiten für neuen Bushof starten Mitte September In Sursee beginnen am 18. September die Arbeiten für den Neubau des Bahnhofplatzes, inklusive Bushof und unterirdischer Velostation. Dabei kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen. Dauern sollen die Arbeiten gut zweieinhalb Jahre.

So gestalten sich die Arbeiten für den neuen Bushof zwischen September 2023 und Anfangs Dezember 2023. Bild: zvg

Bald fahren in Sursee die Bagger auf: Am 18. September starten die Arbeiten für den Neubau des Bahnhofplatzes, mitsamt Bushof und unterirdischer Velostation.

Dabei kann es für Pendlerinnen und Pendler zu Einschränkungen kommen. Ab Dezember 2023 wird der Bahnhofplatz für den motorisierten Individualverkehr zudem komplett gesperrt. Ausserdem kann es zu leicht längeren Fahrzeiten mit dem Bus kommen. Die Anschlüsse an die Züge und weitere Verbindungen an den öffentlichen Verkehr seien jedoch gewährleistet, schreibt die Stadt Sursee in ihrer Mitteilung.

So sieht der Bushof am Bahnhof Sursee jetzt noch aus. Bild: Nadia Schaerli (Sursee, 14.3.2023)

Die Bauarbeiten sollen rund zweieinhalb Jahre dauern und werden in drei Phasen aufgeteilt. Anwohnenden müssen während dieser Zeit mit mehr Lärm und Staub rechnen. Ebenso können leichte Erschütterungen auftreten.

Erste Bauphase: Bushof

In einer ersten Etappe wird dabei die Centralstrasse sowie die Entwässerungs- und Werkleitungen im Bereich des ehemaligen Restaurants Bahnhof umgelegt. Der Verkehr wird dann einspurig geführt. Gegenüber des «Avec-Shops» und auf dem Kiesparkplatz werden provisorische Haltestellen für den Busbetrieb ab Mitte Dezember eingerichtet.

So gestalten sich die Arbeiten für den neuen Bushof zwischen Dezember 2023 bis Dezember 2024. Bild: zvg

Die Veloabstellplätze und einzelne Parkplätze werden auf das Therma-Areal verlegt. Zudem werden bei der Landi und der Weinhof AG Kanalisationsleitungen verlegt. Diese Vorbereitungsarbeiten dauern bis anfangs Dezember. Ab Mitte Dezember beginnen schliesslich die Arbeiten für den neuen Bushof. Dieser soll Ende 2024 den Betrieb aufnehmen.

Die Verbindung Bahnhofstrasse – Leopold ist dabei aus Sicherheitsgründen nur als Einbahn befahrbar. Der Verkehr in Richtung Bahnhof wird ab der Verzweigung Leopold über die Ringstrasse bzw. über die Industriestrasse umgeleitet.

Zweite Bauphase: Unterirdische Velostation

In einer zweiten Phase wird die unterirdische Velostation mitsamt der Rampe in Richtung Leopold/Industriestrasse in Angriff genommen. Dazu gehören die Umlegung diverser Entwässerungs- und Werkleitungen, Pfahlfundationen, Baugrubensicherungen sowie Aushub- und Betonarbeiten. Anfang 2025 bis Herbst 2025 finden umfangreiche Hoch- und Tiefbauarbeiten statt. Mittels Provisorien, Überbrückungen und temporären Installationen werden der Personenfluss gewährleistet und die Veloparkierung sichergestellt.

Bauphase 3: Fertigstellungen

In einem letzten Schritt werden die Bauarbeiten mit dem Bau der Zugangsrampe Bahnhofstrasse sowie mit Unter- wie Oberbauarbeiten im Gebiet Leopold per Ende 2025 abgeschlossen. Der Einbau der Deckbeläge erfolgt im Frühling/Sommer 2026. Mehr Informationen zum Projekt und den Bauarbeiten gibt es laufend unter www.bushof-sursee.ch

Für die Bauarbeiten hatte das Stimmvolk im Mai 2022 einen Sonderkredit von 23,95 Millionen Franken bewilligt.

Damit sollen auch in Spitzenzeiten die Zufahrt der Busse und die Anschlüsse an die Bahn sichergestellt werden. Dazu soll der Bahnhofplatz vom motorisierten Individualverkehr entlastet werden. So ist der neue Bushof in Zukunft weitgehend autofrei, wodurch die Sicherheit massiv verbessert werde. Der ganze Bahnhof ist zudem behindertengerecht gestaltet. (lga)