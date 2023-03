Sursee Calida trotzt der «rekordtiefen Stimmung» Der Textilhersteller Calida schreibt erneut ein Rekordjahr, wächst im Onlinehandel aber weniger schnell als gedacht. Dafür geht es bei der Profitabilität vorwärts. Zudem wird ein neuer Finanzchef gesucht.

Plakat des Wäscheherstellers Calida bei einer Filiale in Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (6.8.2020)

Unterwäsche braucht man immer. In Zeiten des inflationsbedingten Kaufkraftverlusts greifen Konsumentinnen und Konsumenten jedoch lieber zu den günstigeren Modellen. Das spürt derzeit auch der Wäsche- und Lingeriehersteller Calida, der sich eher im Mittel- und Hochpreissegment bewegt. Wie den am Freitag publizierten Ergebnissen zum Geschäftsjahr 2022 zu entnehmen ist, wurde das Wachstum der Unternehmensgruppe aus dem luzernischen Sursee im zweiten Semester deutlich ausgebremst.

Wegen des hervorragenden Geschäftsgangs im ersten Halbjahr resultierte dennoch ein weiteres Rekordergebnis (siehe Tabelle). Der Umsatz von Calida stieg 2022 im Vorjahresvergleich um 8,5 Prozent auf 323,9 Millionen Franken. Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs um 14 Prozent auf 27,7 Millionen Franken, wobei sich die entsprechende Marge von 8,1 auf 8,6 Prozent verbesserte. Bis 2026 hat sich der Konzern das Profitabilitätsziel von 10 Prozent gesteckt, 2018 lag die Marge noch knapp über 5 Prozent.

Indirekte Werbung für Calida-Aktien

In einem rückläufigen Markt sei es gelungen, weitere Marktanteile zu gewinnen, sagte Calida-CEO Timo Schmidt-Eisenhart, der das Ruder im April 2021 von Reiner Pichler übernommen hatte. Träger des Erfolgs seien insbesondere die etablierten Marken Calida (+5,5 Prozent beim Umsatz), Aubade (+10,7 Prozent) und Lafuma Mobilier (+16,8 Prozent) sowie die loyale Kundschaft gewesen.

Unter dem Strich verdiente der Konzern 21,8 Millionen Franken und damit 43,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Von diesem satten Gewinnsprung soll auch das Aktionariat profitieren. Die Dividende soll um 15 Prozent auf 1.15 Franken steigen. Im Sommer 2022 hatte die Calida-Gründerfamilie Kellenberger mitgeteilt, ihre Beteiligung von 33,5 Prozent verkaufen zu wollen. Seither warten die Aktien auf einen Abnehmer, der Kurs bewegte sich derweil seitwärts. Der Konzern nutzte daher die Gunst der Stunde, um Werbung für seine «attraktive Dividendenpolitik» zu machen, die in den nächsten Jahren weiterverfolgt werde.

Finanzchef geht – Nachfolgesuche läuft

Fortsetzen will Calida auch die 2021 vom Neo-Management unter CEO Schmidt-Eisenhart verabschiedete Wachstumsstrategie. Diese sieht unter anderem weitere Akquisitionen vor. Bis 2026 will der Konzern organisch um 4 bis 6 Prozent wachsen, so auch im laufenden Jahr. Das Management erwartet jedoch, dass die marktwirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten verstärkt spürbar sein werden. Insbesondere die «rekordhohe Inflation» habe zu einer «rekordtiefen Konsumstimmung» geführt, ergänzte Finanzchef Sacha Gerber, der Calida nach der Generalversammlung am 19. April verlassen wird. Die Nachfolge steht noch nicht fest, interimistisch übernimmt der bisherige Stellvertreter Hans Hess.

Calida verfolgt seit langem eine Omnichannel-Strategie, also die Verzahnung von Online- und stationärem Handel. Bis 2026 sollen beide Bereiche gleichermassen zum Umsatz beitragen, so steht es im Strategiepapier «Accelerate 2026». Hier hat der Konzern allerdings noch Luft nach oben. So konnte der Online-Umsatzanteil im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,8 Prozentpunkte auf 27,7 Prozent gesteigert werden.

Calida hofft, den Onlinehandel insbesondere mit den letztjährigen Übernahmen der deutschen Erlich Textil und der US-Lingeriemarke Cosabella weiter zu stärken. Beide seien stark im E-Commerce, böten vielversprechende Wachstumsperspektiven und erlaubten den US-Markteintritt der etablierten Marke Aubade, sagte Schmidt-Eisenhart.