Sursee Das Präsidium der Mitte Sursee ist wieder besetzt Nach einer einjährigen Vakanz ist an der Generalversammlung der Mitte Sursee Andrea Kaufmann zur neuen Präsidentin gewählt worden.

Andrea Kaufmann, neue Präsidentin der Mitte Sursee. Bild: PD

Seit der letzten Generalversammlung im Juni 2022 war die Geschäftsleitung der Mitte Sursee ohne das präsidiale Ressort unterwegs. Wie die Ortspartei mitteilte, wählte sie an ihrer Generalversammlung am Montagabend Andrea Kaufmann zu ihrer Präsidentin. Die 24-Jährige ist vor zwei Jahren nach Sursee gezogen und laut Mitteilung in der Partei stark verwurzelt. So führt sie unter anderem die Kasse der Wahlkreispartei Sursee und kandidierte bei den Regierungsratswahlen auf der Liste der Jungen Mitte Kanton Luzern.

Bei den Wahlen in die Controlling Kommission der Stadt Sursee erreichte keine Kandidatur das absolute Mehr. Die Mitte geht laut Mitteilung erneut mit Rainer Jacquemai-Bieri in den (vorbehältlich eines Kandidaturverzichts) notwendigen zweiten Wahlgang. (zim)