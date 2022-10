Sursee Die Tattoo-Familie ist nach einem Jahr wieder vereint Elf Monate nach seinem Motorradunfall hat Valentin Steinmann seinen Freund und Nachfolger Fabio Grisenti im Tätowier-Studio besucht.

Vereinte Tattoo-Familie (Hintere Reihe von links): Valentin Steinmann, Kilian Tellenbach, Patrick Locher, Chanchai Lanz und Friedricha Neumann. Vordere Reihe von links: Fabio Grisenti, Thomas Steinmann und Manuela Giger. Bild: Patrick Hürlimann (Sursee, 1. Oktober 2022)

Frühmorgens begegnen sich in einem Tätowierstudio gewöhnlich nie viele Leute. Im InKing World Art in Sursee – ehemals Biodelic Art – war der Samstag ohnehin aussergewöhnlich. Der neue Inhaber Fabio Grisenti und seine Freundin Manuela Giger luden zum Tag der offenen Tür. Spezialgast, auch wenn er dies nicht gerne hört, war der frühere Besitzer Valentin Steinmann. Nach seinem Motorradunfall am 31. Oktober 2021 ist der Tätowierer zum ersten Mal an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt.

Nachdem er seinen Bruder Thomas zur Begrüssung innig umarmt hatte, blickte er sich um und sagte:

«Es ist geil, wieder in meinem alten Schuppen zu stehen.»

Es habe ihn einiges an Kraft gekostet, mit der Beinprothese die Treppe zu bewältigen. Die und unbändiger Wille brauchte er im letzten Jahr reichlich. «Das alles gab mir meine Freundin Friedricha, ohne sie hätte ich's nicht geschafft.»

Der neue Inhaber lernt vom alten Tätowierer das Handwerk

Auch Fabio Grisenti braucht Power, um den Laden neu zu organisieren, wie er sagt. Es hat sich zwar herumgesprochen, dass es im Studio ähnlich weiterläuft und nicht eine grundlegend andere Geschichte erzählt wird. Die Tätowierer Patrick Locher, Chanchai Lanz sowie Piercer Kilian Tellenbach sind nach wie vor auf dem Platz und hinterlassen bleibende Einstiche bei der Kundschaft.

Bis es nach Grisentis Gusto läuft, dauert es noch. Der gelernte Sanitärinstallateur und Maurer will auch das Tätowier-Handwerk lernen. Mit Valentin und Chanchai als Ausbildner kann er zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Das Tätowierstudio Biodelic in Sursee wird nun von Fabio Grisenti und seiner Partnerin Manuela Giger unter dem Namen InKing geführt. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 15. September 2022)

Beim Besuchstag waren ehemalige Kunden von Valentin und allenfalls zukünftige Kundinnen von Fabio zugegen. Etwa Brigitta und Kusi Frei. Die beiden gratulierten Grisenti und Giger: «Euer Studio habt ihr mega cool eingerichtet. Viel Erfolg.» Die Frau ist nicht tätowiert, wie sie auf Anfrage sagte, was Grisenti aufhorchen liess: «Wir sehen uns!»