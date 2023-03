Sursee Kanti Sursee soll grösser und grüner werden Die Kantonsschule hat zu wenig Platz. Der Kanton Luzern will nun ausbauen und lässt sich das Vorhaben mehr kosten als ursprünglich geplant.

Die zweitgrösste Kantonsschule im Kanton Luzern steht in Sursee. Derzeit werden dort 48 Klassen mit insgesamt 950 Schülerinnen und Schülern unterrichtet. Schon heute platzt die Schule aus allen Nähten. Gemäss Mitte-Regierungsrat Reto Wyss ist die Bildungseinrichtung nämlich nur für 47 Klassen konzipiert. Wie er an einer Medienkonferenz am Freitagnachmittag erläuterte, wird der Platzmangel aufgrund des weiter ansteigenden Bevölkerungswachstums künftig noch deutlich akuter.

«Wir rechnen damit, dass 2032 rund 1200 Lernende die Kanti Sursee besuchen werden.»

Zwischen dem bestehenden Hauptgebäude (links) und dem Erweiterungsbau von 2005 (rechts) soll zusätzlich ein Neubau entstehen. Visualisierung: www.dvdarch.ch

Um dieses Wachstum bewältigen zu können, will der Kanton massiv ausbauen und Platz für 14 zusätzliche Klassen schaffen. Zwischen dem heutigen Hauptgebäude aus dem Jahr 1972 und dem ersten Ausbau von 2005 soll ein Neubau entstehen. Zusätzlich sollen der 16-jährige Erweiterungsbau aufgestockt und das Hauptgebäude saniert sowie umgenutzt werden.

Zu wenig Platz für Schüler und Lehrerinnen

Warum die Vergrösserung allein nicht reicht, erklärte Rektor Ulrich Salm damit, dass sich die Anforderungen an den Unterricht geändert hätten. Um individuelles und selbstständiges Lernen ermöglichen zu können, brauche es entsprechende Infrastruktur. «Insbesondere über Gruppenräume verfügen wir derzeit nicht.» Auch müssten mehr Mittagszimmer geschaffen werden, da viele Schülerinnen und Schüler keine Möglichkeit hätten, über den Mittag nach Hause zu gehen. «Bei Lernenden aus 40 Gemeinden haben viele einen Anfahrtsweg von einer Stunde und mehr, ihnen müssen wir eine Tagesstruktur bieten können.»

Der geplante Erweiterungsbau aus der Luft. Das lila Gebäude im Hintergrund ist der Neubau. Bild: PD

Auch für die Mitarbeitenden seien die Platzverhältnisse eng. So müsse etwa das Prorektorat ein Büro teilen. «Bei heiklen Gesprächen mit Schülern muss die andere Person raus, weil wir dafür keine Sitzungszimmer haben.»

Salm zeigte sich an der Medienkonferenz dankbar für den geplanten Ausbau. Auch der Sanierungsbedarf des Hauptgebäudes sei «deutlich ausgewiesen». Er nannte das schlechte Wärme- und Energiemanagement als Beispiel.

«Im Sommer spüren wir die starke Hitze von der Südseite und im Winter haben wir einen nicht unerheblich hohen fossilen Energieverbrauch.»

Mehr Geld für Nachhaltigkeit

In Zukunft soll die Kanti Sursee ohne fossile Brennstoffe auskommen, wie Reto Wyss klar machte. «Wir wollen bei den kantonalen Bauten eine Vorbildfunktion einnehmen.» Auf den Dächern und an den Fassaden sollen Solarpanels montiert werden. Geheizt wird mit einer Erdsonden-Wärmepumpe. Zudem sollen alle Gebäude mindestens den Minergie-Standard erfüllen.

Für diese grüne Offensive will die Regierung tiefer in die Tasche greifen. Insgesamt soll das Projekt 69,5 Millionen Franken kosten, im Aufgaben- und Finanzplan waren 54,2 Millionen veranschlagt. «Die Differenz ist erklärbar», so Wyss. Fast 9 Millionen Franken würden in die Nachhaltigkeit fliessen. Hinzu kämen die Bauteuerung und Provisorien für 1,5 Millionen.

Ob die Investitionen auch vom Volk gutgeheissen werden, wird sich im November zeigen. Bei einem Ja soll es danach zügig zur Umsetzung kommen, wie Wyss sagte. Bis 2028 soll das Projekt abgeschlossen sein.