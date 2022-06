Sursee Kantischüler gehören zu den 25 besten Jungunternehmern der Schweiz – nun kämpfen sie um den ersten Platz Mit ihrem Unternehmen Mandelin verkaufen vier Kantischüler aus Sursee gebrannte Mandeln mit Schokoladen- und Vanillegeschmack. Nun wollen sie am «Company Programme»-Finale vom 3. und 4. Juni überzeugen.

Das Team von Mandelin: Selina Gerber, Luca Lütolf, Tabea Bregy (vorne) und Mara Röösli (von links). Bild: PD

Während andere Schülerinnen und Schüler sich stundenlang mit dem Satz des Pythagoras, Chemie oder Physik beschäftigen, steht bei Mara Röösli (15), Luca Lütolf (16), Selina Gerber (16) und Tabea Bregy (17) derzeit das perfekte Verhältnis aus Mandeln, Schokolade und Vanille im Vordergrund.

Schuld daran ist ihr Miniunternehmen Mandelin. Damit kämpfen die Kantischüler aus Sursee am 3. und 4. Juni in der Zürcher Bahnhofshalle um den Titel «Company of the Year 2022». Durchsetzen müssen sich ihre mit Schokolade überzogenen Mandeln dort unter anderem gegen Fruchtshots, ein Dosenfondue oder Bienenwachstücher. Vor Ort präsentieren die besten 25 Jungunternehmer der Schweiz während zweier Tage ihre Produkte. Dabei muss alles stimmen – von der Gestaltung der Stände bis zum Onlineauftritt und dem Geschäftsbericht. Noch müssen die vier «ziemlich viele Sachen erledigen», wie Lütolf sagt. Gross ist denn auch die Aufregung, nichts darf vergessen gehen. Aber: «Wir haben vor allem Freude daran, dass wir so etwas erleben dürfen.»

Diese Schoggimandeln konnten die Experten bisher überzeugen. Bild: PD

Möglich macht das Ganze die Firma Young Enterprise Switzerland (YES). Dabei handelt es sich um eine Organisation, die praxisorientierte Wirtschafts- und Meinungsbildung für Schulen entwickelt und betreut. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler mit der Geschäftswelt und den jeweiligen Rollen vertraut zu machen. Auf diese Weise wurden heuer schweizweit um die 200 Miniunternehmen gegründet.

Als Testpersonen fungierten Lehrer und Mitschüler

In diesen hat jedes Mitglied eine spezielle Aufgabe. So ist Mara Röösli etwa CEO, während sich Luca Lütolf um das Marketing kümmert. Selina Gerber ist derweil für das Produkt und Tabea Bregy für die Finanzen verantwortlich.

Dass es Mandeln mit Schokolade werden sollen, stand für sie nicht von Anfang an fest. Zuvor hat das Quartett fleissig verschiedene Produkte und Geschmacksarten ausprobiert. So kommt im Finale im Zürich denn auch eine spezielle Edition mit Zitrone und Goldstaub zum Einsatz. Als Testpersonen fungierten dabei nebst den Lehrern auch die Mitschülerinnen und Mitschüler, wie Lütolf erzählt.

Überzeugt werden muss in Zürich nun aber die Jury. So werden die Jungunternehmer und ihre Produkte von Mitgliedern aus Wirtschaft, Politik, Medien und «YES Alumni» unter die Lupe genommen. Jurypräsident ist der Unternehmer und Politiker Ruedi Noser (FDP).

Die Konkurrenz ist stark

Insgesamt gibt es in der Klasse des Mandelin-Quartetts drei Unternehmen. Anfänglich standen den Schülerinnen und Schülern vier Wochenlektionen für das Projekt zur Verfügung. Mit jedem weiteren Messeauftritt wurde allerdings mehr Freizeit investiert. So kamen allein für den Stand um die 50 Stunden dazu.

So sieht der Stand von Mandelin aus. Bild: PD

Produziert werden die Mandeln von der Stiftung zur Palme aus Pfäffikon. Deren Ziel ist es, kognitiv beeinträchtigten Menschen Wohn-, Arbeit- und Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. Bei Mandelin werden die Mandeln schliesslich mit Schokolade umhüllt und verpackt. Dabei werden spezielle Grasbeutel verwendet, für die weder Papier noch Karton oder Plastik benötigt wird. «Besonders über die Weihnachtssaison ist das Geschäft gut gelaufen», sagt Lütolf.

Dass Mandelin sich bis ins Finale durchkämpfen kann, war den Mitgliedern aber nicht von Anfang an klar. «Dass wir damit gerechnet haben, kann man nicht unbedingt sagen», sagt Lütolf. Dies, obwohl das Quartett bereits in Zug gutes Feedback erhalten hat. So musste das Team von Mandelin zuerst an der dortigen regionalen Handelsmesse teilnehmen, um in die Top 75 gewählt zu werden. Darauf folgte ein Auftritt an der nationalen Handelsmesse in Zürich.

Wer nun auch die letzte Hürde schafft und sich den ersten Platz sichern kann, darf die Schweiz schliesslich am europäischen Finale in Estland vertreten. Dazu werden weitere Auszeichnungen wie etwa der Coop-Nachhaltigkeitsaward verliehen.

«Die Konkurrenz ist stark», sagt Lütolf. Gleichzeitig sei es schwierig, die Produkte miteinander zu vergleichen. Wie es mit Mandelin generell weitergehen soll, steht ebenfalls noch nicht fest. «Über das haben wir uns noch keine Gedanken gemacht.» Derzeit zählt für sie alle nur das perfekte Verhältnis aus Mandeln, Schokolade und Vanille.