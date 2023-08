Sursee Mitwirkung für Teilrevision der Ortsplanung startet

Sursee nimmt die Teilrevision der Ortsplanung in Angriff. Aufgrund der neuen Nutzungsmasse im kantonalen Planungs- und Baugesetz hat Sursee alle 59 Sondernutzungspläne auf städtischem Gebiet überprüft und einen Vorschlag zu deren künftigen Handhabungen erarbeitet, heisst es in einer Mitteilung. Vom 11. September bis am 27. Oktober findet dazu die öffentliche Mitwirkung statt. Während dieser Zeit können Bevölkerung und weitere Interessierte Anregungen und Stellungnahmen zur Teilrevision der Ortsplanung abgeben. Am 18. September gibt es um 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Tuchlaube im Rathaus Sursee. Die Planungsunterlagen werden dem Kanton Luzern zur Vorprüfung eingereicht. Die öffentliche Auflage folgt voraussichtlich im Frühjahr 2024.

Am 3. September findet der 2. Wahlgang für die Controlling- Kommission von Sursee statt. Mit einer zusätzlichen Liste schlägt ein überparteiliches Komitee die Wahl von Andrea Elmer und Ursula Schürch in die Controlling-Kommission vor. Ausschlaggebend für die gemeinsame Liste ist die Überzeugung, dass neben kompetenten Männern auch kompetente Frauen in das Gremium gehören, heisst es in einer Mitteilung. Zudem bringen Andrea Elmer und Ursula Schürch auch von ihrem Bildungs- und beruflichen Hintergrund zusätzliche Perspektiven ein, die für eine gesamtheitliche Begleitung des Stadtrats und für die Überprüfung der strategischen und finanziellen Ziele zentral seien, heisst es weiter. (chm)