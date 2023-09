Sursee Musikanlage, Mikrofon, Computer – alles weg: Diebe räumen Schlagerbar von Silvia Kaufmann aus Unbekannte haben bei einem Einbruch in Sursee Beute gemacht. Opfer ist die als «Königin von Mallorca» bekannte Silvia Kaufmann.

Silvia Kaufmann in der Schlagerbar des Restaurants Brauerei. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 12. 8. 2022)

Musikanlage, Mikrofon, Verstärker, WLAN-Router und der Computer mit dem ganzen Musikprogramm: Alles ist weg. Unbekannte haben die Schlagerbar der singenden Bardame Silvia Kaufmann leer geräumt. «Ich stand unter Schock, konnte gar nicht glauben, dass bei mir eingebrochen wurde», sagt Kaufmann gegenüber dem «Blick».

Passiert ist der Vorfall in der Nacht auf Sonntag. Die Tat wurde auf Überwachungskameras festgehalten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 8000 Franken. Seit einem Jahr sind die Lichter in Silvia Kaufmanns neuer Schlagerbar in Sursee an. Die Schlagersängerin wurde 2005 von Jürgen Drews zur «Königin von Mallorca» gekürt. (rem)