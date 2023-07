Sursee Radfahrerin verletzt sich auf der Sonnhaldestrasse – Polizei sucht Fahrer von hellem Cabriolet Eine Velofahrerin stürzte am Samstagnachmittag, nachdem sie von einem Auto überholt wurde. Nun sucht die Polizei nach dem Autolenker.

Eine Velofahrerin war am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr vom Kantonsspital Sursee her auf der Sonnhaldestrasse unterwegs, als es zu einem Sturz kam. Wie die Luzerner Polizei am Dienstag meldet, wurde sie kurz vor der Verzweigung mit der Münsterstrasse von einem hellen Cabriolet überholt. Unmittelbar danach stürzte die Velofahrerin und verletzte sich.

Eine Passantin, die den Sturz beobachtete, sprach mit dem unbekannten Lenker des Cabriolets, der jedoch weiterfuhr, ohne seine Angaben zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach einem älteren Herren mit grau melierten Haaren, der ein helles Cabriolet fährt und am Samstagnachmittag von einer Frau begleitet wurde. Der gesuchte Autofahrer und weitere Personen, die Angaben zum Sturz machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 041 248 81 17 zu melden. (se)