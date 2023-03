Sursee Stefan Gautschi nominiert – Befragung über Quartierarbeit

Die Mitte Sursee hat an einer Parteiversammlung Stefan Gautschi als Kandidaten für das Präsidium der Controllingkommission nominiert. Gautschi ist seit 2012 Mitglied der Kommission und bringe dadurch die nötige Konstanz ein, heisst es in einer Mitteilung. Er arbeitet als Leiter Netze und Anlagen bei den städtischen Werken Zofingen, ist verheiratet und Vater von zwei schulpflichtigen Kindern. Er setze sich unter anderem zum Ziel, die Umsetzung der Finanzstrategie der Stadt Sursee zu begleiten und auf Problematiken hinzuweisen. Die Ersatzwahl findet am 14. Mai statt und ist nötig, da Roland Bieri (FDP) sein Amt per Ende Februar 2023 abgegeben hat. Da Stephan Koller (Mitte) aus Sursee wegzieht, wird in der Controllingkommission per 1. Juli ein zusätzlicher Sitz frei.

Der Fachbereich Gesellschaft der Stadt Sursee möchte mit einer Online-Befragung, die bis Mitte Mai läuft, und in persönlichen Gesprächen mehr über das Zusammenleben in den Quartieren erfahren. Ziel sei es, die Bedürfnisse für Angebote und Projekte für die Quartierarbeit zu eruieren. Interessierte sind eingeladen, vorbeizukommen und zu erzählen, wie sie ihr Quartier erleben: Schulhaus St. Martin, 22. März von 14 bis 16 Uhr und 24. März von 16 bis 18 Uhr; Kyburg-Park, 22. März von 14 bis 16 Uhr und 31. März von 16 bis 18 Uhr; Schulhaus Neufeld, 29. März von 14 bis 16 Uhr und 31. März von 16 bis 18 Uhr; Ehret-Park, 5. Mai von 16 bis 18 Uhr (beim Diebenturm) und 10. Mai von 14 bis 16 Uhr. (chm)