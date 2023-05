Sursee «Ich stehe unter Schock» – Baum stürzt beinahe auf Passanten

An der Sure stürzt ein Baum auf den Gehweg. Ein Passant steht zwei Meter daneben. Im Gebiet fielen in den vergangenen Wochen mehrere Bäume um. Die Stadt begründet die Vorfälle mit dem Wetter und hat nun die Kontrollen intensiviert.