Sursee/Schenkon Die Reaktionen zum Spitalentscheid: Parteien überrascht, IG enttäuscht, Pflegeheim erleichtert Der Neubau des Spitals Sursee wird in Schenkon realisiert. Die Reaktionen zum Entscheid der Luzerner Regierung fallen unterschiedlich aus – und offenbaren einen Graben durch die Mitte-Partei.

Für den Neubau des Spitals Sursee neben dem Industriegebiet Nord ist die Wiese hinter dem Kreisel vorgesehen. Bild: Pius Amrein (Schenkon, 22. 6. 2023)

Seit Mittwoch ist klar: Das neue Spital Sursee wird auf dem Areal Schwyzermatt in Schenkon gebaut. In der Standortfrage innerhalb der Luzerner Regierung federführend waren die beiden Mitte-Politiker: Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf sowie Finanzdirektor Reto Wyss. Entsprechend wohlwollend fällt die Reaktion von Mitte-Parteipräsident Christian Ineichen aus. Man begrüsse, dass die Zeit für eine «fundierte Evaluation von Standort und Spitalangebot» genutzt worden sei, und stelle sich hinter den Entscheid. Der Entwicklungsschwerpunkt Sursee wachse mehr und mehr zu einem überkommunalen funktionalen Raum zusammen. «Vor diesem Hintergrund werten wir Kriterien wie die Erreichbarkeit und ein an die boomende Region angepasstes Leistungsangebot höher als das Festhalten am herkömmlichen Standort.»

Ganz anders reagiert die «IG Spital-Region Luzerner Landschaft». Die aus damaligen CVP-Kreisen entstandene, überparteiliche Gruppe hat sich unter anderem mit einer 5550 Unterschriften starken Petition für den Erhalt des Spitalstandorts Sursee eingesetzt. «Es scheint fast so, als hätte die Regierung die Kriterien zugunsten der Schwyzermatt etwas geändert. Aber das ist aufgrund der bisherigen Kommunikation schwer nachzuvollziehen», sagt Mit-Initiant und Mitte-Kantonsrat Carlo Piani. Er schliesst aus ersten Reaktionen innerhalb der IG, dass die Enttäuschung zwar gross ist, der Entscheid aber akzeptiert wird. Wie es für die IG nun weitergeht, ist noch unklar. Weil noch einige Fragen offen sind – etwa zur ÖV-Erschliessung des neuen Standorts oder der künftigen Verwendung des bisherigen Standorts – dürfte das Thema aber noch länger beschäftigen.

Fokus auf Kosten und Erschliessung

Davon sind auch die übrigen Parteien überzeugt. SVP-Präsidentin Angela Lüthold sagt: «Entwicklung hat seinen Preis nicht nur finanziell, sondern bestes Ackerland muss weichen.» Der Entscheid des Regierungsrats sei aber nachvollziehbar: «Längerfristig können aufgrund der bevorstehenden Entwicklung wie Leistungsausbau, Bevölkerungswachstum und mehr Fläche auf der Schwyzermatt besser umgesetzt werden als auf dem jetzigen Areal.» Die Menschen in der Region sollen von einer hochwertigen Gesundheitsversorgung profitieren können. «Gleichzeitig sind aber die Kosten im Auge zu behalten.»

Die FDP begrüsst, dass ein Entscheid vorliegt und dass der Kanton die Planung vorantreiben kann. Parteipräsidentin Jacqueline Theiler fügt an, dass die Gründe für den Standortentscheid nachvollziehbar seien. Das Spital benötige Platz, um sich weiterzuentwickeln, und der neue Standort liege verkehrstechnisch um einiges besser als der alte Standort. «Vor diesem Hintergrund stellen wir uns allerdings die Frage, wieso die Regierung nicht schon beim ersten Mal der Empfehlung des Spitalrates gefolgt ist. Hierzu erwarten wir noch detailliertere Antworten des Regierungsrates.»

«Zweifel an der Arbeitsweise»

SP-Präsident David Roth sagt, man werde den Entscheid «kritisch und ergebnisoffen» prüfen. Beim Standort Schenkon müssten die Erschliessung verbessert und einige rechtliche Fragen geklärt werden. Insbesondere, ob die Umzonung sichergestellt und der Gewässerschutz gewährleistet werden könne. «Der Entscheidungsprozess des Departements wirkt aber etwas chaotisch.» Der vor drei Jahren gefällte Entscheid sei umgestossen und ein teures Evaluationsverfahren gestartet worden, «und nun stellt der Kanton fest, dass einer der geprüften Standorte nicht zur Verfügung steht». Zudem sei die Erkenntnis, dass der Platzbedarf deutlich höher als vor einem Jahr vermutet ausfällt, sehr plötzlich gekommen. «Das hinterlässt Zweifel an der Arbeitsweise.»

Die Grünen begrüssen, dass endlich ein Entscheid gefällt worden ist. Co-Präsident Hannes Koch fügt aber auch an: «Die übergeordneten Fragen bezüglich Verkehr, insbesondere die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, müssen durchdacht und gelöst werden.» Zudem sei die Kompensation der Fruchtfolgeflächen «unbedingt notwendig». Ähnlich formuliert es Riccarda Schaller, Co-Präsidentin der GLP: «Wir begrüssen, dass der Entscheid über den Standort Sursee nun vorliegt. Das schafft Planungssicherheit und fördert das Vertrauen in der gesamten Debatte rund um die künftige Spitalversorgung im Kanton Luzern.» Die GLP hatte sich für den Standort Münchrüti ausgesprochen. Dass dieser nicht mehr zur Verfügung stehe, nehme man überrascht zur Kenntnis. «Wir bedauern, dass mit der Schwyzermatt in Schenkon nun ein Standort gewählt werden muss, bei dem Fruchtfolgeflächen verloren gehen.»

Das Pflegeheim Seeblick hätte bei einem Neubau des Spitals am bisherigen Standort weichen müssen. Entsprechend erleichtert ist Hansruedi Estermann, Präsident des Pflegeheimverbands: «Wir können mit dem Entscheid sehr gut leben.» Für den «Seeblick» sei die Spitalnähe zentral; ein gemeinsamer Umzug auf die Schwyzermatt in Schenkon sei eine Option. «Wir haben von Finanzdirektor Reto Wyss und von Spital-CEO Benno Fuchs eine mündliche Zusage erhalten, dass der Seeblick in Schenkon einen Platz erhalten soll.»