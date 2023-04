SVP Kanton Luzern Covid-Gesetz: SVP Luzern fasst Nein-Parole Am 18. Juni wird zum dritten Mal über das Covid-Gesetz abgestimmt. Die SVP Kanton Luzern lehnt die Verlängerung bestimmter Massnahmen ab.

An der Generalversammlung der SVP Kanton Luzern im Zentrum St. Michael in Luzern-Littau wurde die Parole über die Änderung des Covid-19-Gesetzes vom 16. Dezember 2022 gefasst. Diese sieht vor, dass bestimmte Massnahmen im Covid-19-Gesetz bis Mitte 2024 verlängert werden. Dagegen wurde das Referendum ergriffen, am 18. Juni 2023 kommt es zur Volksabstimmung. Mass-Voll Gründer Nicolas Rimoldi überzeugte die SVP-Delegierten mit seiner Rede an der GV einstimmig, die Gesetzesänderung abzulehnen. «Lassen wir die dunkle Corona-Zeit hinter uns», sagte er.

Luzerner Parteipräsidentin Angela Lüthold betonte die Wichtigkeit des 2. Wahlgangs für den Regierungsratssitz. Man soll nicht auf dem Erfolg der vergangenen Wahlen ausruhen, betonte sie. (fg)