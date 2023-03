Swiss Central Basketball Nur ein Sieg fehlte zum perfekten Basketballfest Das gab es noch nie: Am Samstag war die Heimhalle von Swiss Central erstmals ausverkauft. Insbesondere Ex-NBA-Star Thabo Sefolosha, der als Gast vor Ort war, erwies sich als Publikumsmagnet. Zum vierten SCB-Sieg reichte es hingegen nicht.

Es ist erstaunlich, ja bemerkenswert: Allen sportlichen und finanziellen Herausforderungen zum Trotz, gelingt es Swiss Central Basketball zurzeit, die Zentralschweizer Basketballgemeinschaft anzusprechen wie noch selten zuvor. War die Sporthalle Staffeln schon in den vergangenen Heimspielen gut gefüllt, setzte SCB die Messlatte am Samstagabend nochmals nach oben. 600 Zuschauerinnen und Zuschauern strömten in die Halle, um ihr Team zu unterstützen. Damit war die SCB-Heimstätte zum ersten Mal ausverkauft.

Das Spiel zwischen Swiss Central und BBC Nyon fand erstmals vor ausverkauftem Haus statt. Bild: Christof Möri

Sefolosha verteilt Autogramme und Selfies

Die Zentralschweizer Basketball-Fans kamen aber nicht nur, um ihr Team gegen Nyon anzufeuern. Als Publikumsmagnet erwies sich auch die Ankündigung von Ex-NBA-Star Thabo Sefolosha. Der 38-jährige Waadtländer, der nach 14 Jahren in der NBA (Chicago Bulls, OKC Thunder, Atlanta Hawks, Utah Jazz, Houston Rockets) Ende Januar sein Comeback in der Schweiz gab, war am Samstag als Gast in Reussbühl.

Während Sefolosha vor dem Spiel in einem «Platz-Interview» aus dem Nähkästchen plauderte, nahm er sich in der Halbzeit Zeit für seine Fans. Und die Autogramm- und Selfiejägerinnen kamen auf ihre Kosten: Der Stargast posierte, signierte und schwatzte bis tief ins dritte Viertel mit seinen Fans.

Ex-NBA-Star Thabo Sefolosha nahm sich die Zeit für Autogramme und Selfies mit Fans. Bild: Christof Möri

Crowdfunding offiziell lanciert

Darüber hinaus wurde am Samstag auch offiziell die Crowdfunding-Aktion von Swiss Central Basketball lanciert. Bis Ende April will SCB mithilfe der Kampagne 70’000 Franken generieren. Stunden nach dem offiziellen Start betrug der Spendenstand rund 2000 Franken (Stand: Sonntagmorgen, 11 Uhr). Wer Swiss Central unterstützen möchte, findet die Crowdfunding-Aktion unter www.lokalhelden.ch/basketball.

Einen Wermutstropfen hatte das Basketballfest aus SCB-Sicht jedoch: Das Heimteam verlor das Spiel gegen den BBC Nyon mit 56:73. Bis zur Mitte des dritten Viertels (42:42) begegneten sich die beiden Teams auf Augenhöhe, danach sorgten die Gäste mit einem furiosen 16:2-Lauf innert fünf Minuten für die Vorentscheidung. Das sportliche Resultat ändert nichts daran, dass dieser Basketballabend den SCB-Fans noch lange in erfreulicher Erinnerung bleiben dürfte.

SBL, 24. Runde, Staffeln. Zuschauer: 600 (ausverkauft)

SCB – BBC Nyon 56:73 (35:37)

SCB: Lamar 10, Mitrovic, Karacsony, Schommer 12, Jusovic, Domingos, Obim 3, Leemans 10, Fuchs, Lehmann 11, Schärer 3, Roche 7. – Coach: Krivokapic / Tomic.