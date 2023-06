Swiss Location Award 2023 Wasserschloss Wyher gehört zu den schönsten Hochzeitslocations der Schweiz Das Wasserschloss Wyher holt am Swiss Location Award 2023 zwei Podestplätze. Damit gehört es offiziell zu den schönsten Hochzeitslocations der Schweiz.

Das Wasserschloss Wyher in Ettliswil zählt zu den schönsten Hochzeitslocations der Schweiz. Bild: PD

Das Wasserschloss Wyher holt am Swiss Location Award 2023 zwei Podestplätze im Ranking der Schweiz und der Zentralschweiz und gehört damit offiziell zu den schönsten Hochzeitslocations der Schweiz. Das teilt das Wasserschloss Wyher in einer Meldung mit. Der Swiss Location Award zeichnet in zehn verschiedenen Kategorien die schönsten Locations der Schweiz aus und gilt seit 2016 als das wichtigste Gütesiegel der Eventbranche.

«Die Auszeichnung zeigt uns, dass unsere Arbeit von Veranstalter/innen und Besucher/innen geschätzt wird. Das motiviert uns, auch weiterhin bei jedem Anlass unser Bestes zu geben, damit unsere Gäste einen unvergesslichen Aufenthalt bei uns erleben können», lässt sich Roger Widmer, Gastgeber und Pächter vom Wasserschloss Wyher-Team in der Meldung zitieren. (luz)