Synodalrat Synodalverwalter Edi Wigger geht in Frühpension Wechsel in der Verwaltung der römisch-katholischen Landeskirche Luzern: Synodalverwalter Edi Wigger geht Ende Mai 2024 in Frühpension.

Synodalverwalter Edi Wigger. Bild: zvg

Für die römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern geht eine Ära zu Ende. Nach 15 Jahren als Synodalverwalter geht Edi Wigger auf Ende Mai 2024 in Frühpension. «Es waren spannende, vielseitige und intensive Jahre, die es in den verschiedenen Aufgabengebieten der römisch-katholischen Landeskirche zu bewältigen gab. Nun ist aber der Zeitpunkt gekommen, um kürzer zu treten», wird Edi Wigger in einer Medienmitteilung der Landeskirche zu seinem Rücktritt zitiert. Der Synodalrat bedauere den Entscheid Wiggers sehr. Die frühzeitige Kommunikation habe mit dem mehrstufigen Bewerbungsverfahren zu tun, weshalb auch eine Würdigung seiner Verdienste zu einem späteren Zeitpunkt erfolge. (zim)