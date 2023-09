Tag der offenen Türe Unter dem Motto «Feuer & Stein»: Kieswerk Eschenbach und Feuerwehr Oberseetal feiern gemeinsam ihre Jubiläen Die Feierlichkeiten finden am Samstag, 23. September, auf dem Eschenbacher Kieswerkareal statt. Tagsüber werden Feuerwehr-Demos und eine Führung durch das Kieswerk geboten. Am Abend soll die Stubete Gäng für Stimmung sorgen.

In Eschenbach bietet sich am kommenden Wochenende gleich dreifach Anlass zum Feiern: Das Kieswerk Eschenbach darf auf 180 Jahre Kiesabbau zurückblicken. Gleichzeitig jährt sich die Inbetriebnahme der neuen Produktionsanlage zum zehnten Mal. Ausserdem feiert die Feuerwehr Oberseetal ihr 20-jähriges Bestehen. Mit dem Jubiläumsfest, das unter dem Motto «Feuer und Stein» steht und am Samstag, 23. September, auf dem Kieswerkareal stattfindet, laden die Gemeinde Eschenbach sowie die Feuerwehr Oberseetal zum gemeinsamen Festtag ein.

Feuerwehr-Demos und eine Führung durch das Kieswerk

Der Eschenbacher Gemeindeammann, Markus Kronenberg, sagt auf Anfrage: «Ich freue mich darauf, dass wir mal wieder ein Dorffest machen können. Es soll ein Anlass für die Leute sein.» Der ungezwungene Austausch und die Kontaktpflege stünden im Vordergrund. Für Kronenberg bieten die Feierlichkeiten zudem eine gute Möglichkeit, die modernen Anlagen des Kieswerks der Bevölkerung zu zeigen. Auch die Feuerwehr Oberseetal präsentiert sich am Samstag vor Ort. Auf dem Programm stehen etwa eine Rettungs- und Löschdemonstration der Feuerwehr. Zu Beginn des Festakts findet ausserdem eine Segnung der Feuerwehrfahrzeuge statt.

In Eschenbach wurde vor zehn Jahren eine der modernsten Kieswerkproduktionsanlagen der Schweiz in Betrieb genommen. Bild: Manuela Jans

Das Kieswerk Eschenbach hat vor allem wirtschaftlich eine hohe Bedeutung für die Gemeinde. Die Anlage ist zu jeder Zeit in öffentlichem Besitz gewesen. Jedoch hätte es in der Vergangenheit auch Bestrebungen gegeben, das Kieswerk zu privatisieren, erklärt Kronenberg. Der Gemeinderat habe sich aber dagegen gewehrt. Die Erträge des Kieswerks Eschenbach fliessen direkt in die Gemeindekasse. «Die Einwohnerinnen und Einwohner zahlen weniger Steuern durch das Kieswerk», hält Kronenberg fest. Andererseits müssten einzelne Wohnquartiere aber auch gewisse Lärmemissionen in Kauf nehmen.

Markus Kronenberg bedankt sich bei den gut 250 Hilfspersonen, welche das Jubiläumsevent möglich machen würden. Die Stadträte der deutschen Partnergemeinde Eschenbachs, Eschenbach in der Oberpfalz, würden extra für das Event anreisen. «Das ist eine grosse Ehre für uns», betont Kronenberg. Persönlich freut sich der Gemeindeammann aber am meisten auf das Abendprogramm. Dann findet nämlich ein Konzert der Partyband Stubete Gäng statt. Die Tickets für das Konzert seien bereits ausverkauft. «Wir rechnen mit zirka 1200 Leuten am Abend», sagt Kronenberg.