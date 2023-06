Theater Brauichessu Hochdorf Fesselndes Spiel bringt morbides Vergnügen Das Theater Brauichessu Hochdorf zeigt Dürrenmatts Komödie «Die Physiker». Das Dachgeschoss des Brauiturms ist dafür der ideale Spielort.

Hauptprobe des Theaters Brauichessu Hochdorf zum Stück: Die Physiker Bild: Yvonne Imbach (Hochdorf, 31. Mai 2023) Bild: Yvonne Imbach (Hochdorf, 31.5.2023)

Friedrich Dürrenmatts Komödie «Die Physiker» zählt zu den viel gespielten Stücken auf den Theaterbühnen; auch auf ambitionierten Laienbühnen. Das Theater Brauichessu Hochdorf ist eines dieser Laienensembles, das sich zu Recht diesen anspruchsvollen Klassiker vornehmen darf.

Der Brauiturm im Dachgeschoss ist wie immer die Spielstätte der Hochdorfer. Der Bau strahlt mit seinem Flair von Industriegeschichte den richtigen Charme aus. «Die Physiker», geschrieben 1962, passt auf den ersten Blick perfekt in das Ambiente. Die Bühne wurde für einmal um 90 Grad gedreht, die zwei kleinen Tribünen bieten dem Publikum von zwei Seiten sehr nahen Zugang auf das Geschehen. Diese Nähe und der Umstand, dass der Ein- und Ausgang nur über die Bühnentüre geht, die auch im Stück als Eingang in die Psychiatrie gilt, sorgen für ein vages Verständnis, wie eingesperrt man sich in einer solchen Klinik fühlen mag.

Drei ermordete Krankenschwestern

Die Fragen, die Dürrenmatt stellt, sind zeitlos. Es geht darum, ob es ethisch vertretbar ist, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, die in den falschen Händen beispielsweise zum Bau einer Atombombe verwendet werden können. Schauplatz ist der heruntergekommene, trostlose Gemeinschaftsraum einer psychiatrischen Klinik, in der drei Krankenschwestern umgebracht werden. Die Kommissarin scheitert an den Ermittlungen, weil die Täter offenbar Verrückte sind.

Regie führt Franziska Schmid, die offensichtlich ein sehr gutes Gespür für die Rollenverteilung hatte. Das Ensemble überzeugt mit intensiver Charakterbildung und Sprachgewandtheit. Es ist ein fast schon morbides Vergnügen, dem fesselnden Spiel zuzusehen.