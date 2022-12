Theater Escholzmatt Die Prinzessin, die aus der Jägerkluft steigt Das Theater Escholzmatt wartet dieses Jahr bereits zum zweiten Mal mit einer Produktion auf – nach dem Freilichtspiel im Sommer ist jetzt Märchenzeit angesagt.

Nimmermüde Akteure beim Theater Escholzmatt: Nach dem Freilichttheater «Camping Pur» in vergangenen Sommer sind die passionierten Theaterleute erneut voll im Einsatz. Nun wieder auf der Bühne des Hotels «Löwen». Märchenzeit mit dem Grimmmärchen «Die zwölf Jäger» ist angesagt. Regisseurin Nora Banz hat die Theaterfassung des eher weniger bekannten Märchens verfasst. Am Wochenende war die erfolgreiche Premiere.

Der sterbenskranke König hat einen letzten Wunsch. Bilder: Hannes Bucher (Escholzmatt, 26. November 2022)

Die Geschichte handelt von der Prinzessin Isabella und ihrem geliebten Prinzen Lysander. Alles scheint auf bestem Weg zum gemeinsamen Glück. «Sie sind so verliebt, man könnte meinen, sie seien zusammengewachsen», witzelt der vorwitzige Kater auf der Bühne. Wenn da nicht der todkranke Vater des Prinzen wäre. Dieser äussert auf dem Sterbebett den Wunsch, dass sein Sohn die Königin des Nachbarreiches heiraten soll. Die Prinzessin kann die Schicksalswende nicht fassen und will sich am Hof des Prinzen selber ein Bild machen. Als Jäger verkleidet erlangen sie und ihre elf Zofen Zutritt zum Hof des Prinzen. Die Höflinge dort hegen jedoch bald Verdacht, dass mit der bunten Truppe etwas nicht stimmt. So werden immer wieder neue Prüfungen ausgeheckt, die angeblichen Jäger zu entlarven. Es kommt aber, wie es im Märchen kommen darf, zum glücklichen finalen Happy End.

Viel Anlass zum Schmunzeln

Den kleinen und offensichtlich auch den vielen grossen Theaterbesuchern macht es Spass, das märchenhafte Geschehen auf der Bühne zu verfolgen. Da ist etwa die farbige Truppe der Zofen, die sich gegenseitig foppen und auch mal zanken. Das wird nicht besser, wenn sie mit der Prinzessin zusammen als Jäger durch den Wald «hühnern». Die Höflinge am Prinzenhof geben ebenfalls viel Anlass zum Schmunzeln, sie gestalten ihren Dienst in ganz eigener Weise aus, ihre Bücklinge kommen oft mehr vorwitzig als unterwürfig daher.

Die falschen Jäger können das Spinnen nicht lassen – im doppelten Sinn.

Respektlos gibt sich gerade auch der Kater. Er räkelt sich frech auf dem Bett der Prinzessin und macht sich ungeniert auf dem Königsthron breit. Königliches, märchenhaftes Gehabe und Getue, wie es sich gehört, zelebrieren hingegen Prinzessin und Prinz auf einnehmende Weise. Eine farbige stimmige Märchenwelt präsentiert sich so auf der Bühne. Fein abgestimmte Pianoklänge umrahmen das Geschehen und überbrücken die Pausen. Diese entstehen dann, wenn das Bühnenteam sich aufmacht, die Szenerie umzugestalten. Königshof, tiefer Wald, das Himmelbett der Prinzessin und die Schlafkammer der Jäger wollen schliesslich eingerichtet sein.

Der Kater räkelt sich frech auf dem Bett der Prinzessin.

Der Verein wächst

«Sehr zufrieden» gibt sich Regisseurin Nora Banz nach der Premiere. «Wir haben Glück und können auf viele, auch neue Vereinsmitglieder vor Ort und der weiteren Umgebung zählen», sagt sie. Das Neumitglied Priska Lobsiger kommt allerdings von weiter her, aus Belp nämlich. Sie hat den langen Anreiseweg für die gut dreissig Proben gerne in Kauf genommen. «Mega-tolle Leute» habe sie vorgefunden und «freudig nervös» der Premiere entgegengefiebert. Nach der Premiere strahlt sie. «Ja, es machte viel Freude, die positiven Reaktionen bei den Besucherinnen und Besuchern zu erleben.»