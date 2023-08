Theater in Luzern Das Figurentheater Petruschka trifft ins Herz aller Generationen Im neuen musikalischen Märchen «Fantasie het Flügel» lädt das Figurentheater ins Land der Fantasie, wo alles gut wird – sogar der Krieg ist vorbei.

Die Blicke der kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer richteten sich gespannt auf die noch verdeckte Bühne vor ihnen, als am Sonntagnachmittag die zweite Aufführung des neuen Stücks «Fantasie het Flügel» des Figurentheaters Petruschka im Pavillon Tribschenhorn in Luzern begann.

Wie durch Zauberhand entstand auf der leeren Leinwand durch die Sandmalerei von Marianne Hofer die Einstiegsszene ins Stück: Da sitzt Till im Schulunterricht, er träumt wie immer und macht es seiner Lehrerin nicht einfach. Das «A» ist für ihn viel mehr als bloss ein Buchstabe, es hat zwei Beine und will viel lieber tanzen. Die anderen Kinder lachen Till aus, der selbstbewusste Gery nennt ihn gar einen Spinner und plagt Till auf dem Schulweg. Till verliert die Freude an der Schule.

Aus einer Eidechse wird ein Drache

Das Spiel wechselt nun in die Theaterebene, die Bühne zeigt ein gemütliches Haus mit Garten, es ist Tills Zuhause. Als er da traurig mit seinem einzigen Freund Hoppel spielt, erscheint eine geheimnisvolle Fee auf einem Zaubervogel. Mit der Hilfe der Kinder im Publikum macht sie, dass alles, was Till sich ausdenkt, für einen Tag Wirklichkeit wird. Da wird aus einer Eidechse ein Drache, der Gery das Fürchten lehrt. Als Tills Papa besorgt vom Krieg berichtet, wünscht sich Till, dass Schmetterlinge aus den Panzern fliegen. Der Krieg ist vorbei!

Nathalie Hildebrand Isler (links) und Marianne Hofer vom Figurentheater Petruschka mit der Fee und dem Zaubervogel aus dem neuen Stück «Fantasie het Flügel». Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 14. 8. 2023)

Marianne Hofer hat das Märchen entwickelt. Erstmals in der Geschichte des Figurentheaters Petruschka thematisieren sie und Mitspielerin Nathalie Hildebrand Isler den Krieg. «Wir zeigen keine Fakten, aber wir wissen, dass die Kinder den Krieg mitbekommen, Fragen und auch Sorgen haben. Da wollen wir sie abholen und aufzeigen, dass mit der Kraft guter Gedanken ganz viel zu erreichen ist», erklärt Marianne Hofer.

«Gesamtpaket» ist wunderschön arrangiert

Die kunstvollen, sehr lebendig wirkenden Puppen werden in bester musikalischer Qualität von Evamaria Felder (musika­lische Leitung und Querflöte), Mirjam Wagner und Janina Schülin am Klavier und Julian Schnetzler am Cello begleitet. Die gewählten klassischen Stücke bilden den perfekten Rahmen, um das junge Publikum spielerisch an klassische Musik heranzuführen. Das «Gesamtpaket» ist so wunderschön arrangiert, dass auch die Erwachsenen abtauchen in die Mischung aus Spiel, Musik, Sandmalerei und Lichteffekten.

Sophie Müller, 6, aus Emmenbrücke schwärmte nach der Aufführung: «Die Fee hat mir besonders gefallen, weil sie so schön angezogen war. Und die Schmetterlinge waren toll!»