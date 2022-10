Theater Tropfstei Ruswil lässt in Agatha-Christie-Inszenierung morden Das Tropfstei Ruswil zeigt das Stück «Die Mausefalle». Regie führt Gisela Nyfeler.

In der Pension «Monkswell Manor» könnte jeder der Täter sein – oder das Opfer. Bild: PD / Martina Keiser (Ruswil, 18. Oktober 2022)

Kaum zu glauben: Vor exakt 70 Jahren, im Oktober 1952, feierte «Die Mausefalle» von Agatha Christie in London Premiere. Seither wird das Kriminalstück am St.Martin’s Theatre täglich aufgeführt – nur gerade Corona verursachte eine Zwangspause. «Die Mausefalle» ist somit das Theaterstück, das weltweit am längsten ununterbrochen aufgeführt wird. Nun, an diesem Rekord dürfte der Tropfstei Ruswil nicht rütteln wollen, aber der Griff für nach dem Stoff, aus dem garantierter Publikumserfolg geschmiedet ist, war für die neuste Eigenproduktion ein überaus gelungener. Regisseurin Gisela Nyfeler und die acht Laiendarsteller auf der Tropfstei-Bühne werden dem prominenten Stück auch durchaus gerecht. Das Premierenpublikum erlebte am Samstagabend eine Agatha Christie-Inszenierung, die unter die Haut geht.

Mausefalle Pension «Monkswell Manor»

Zum Inhalt: Da ist die schmucke Lounge der kleinen Pension «Monkswell Manor». Das Besitzerpaar Mollie (Silvia Müller) und Giles Ralston (Tobi Lingg) erwartet die ersten Gäste. Ein kleines Malheur machen sie aus: Auf dem Namensschild wurde das «S» vergessen, «Monkwell Manor» steht bloss da. Das Paar ahnt nicht, dass dies ein schlechtes Omen sein könnte für böse Überraschungen ganz anderer Dimension.

Es ist ein Vergnügen, die Protagonisten agieren zu sehen. Stellvertretend für alle seien Frederik Wikland und Seppi Schumacher erwähnt: Erstere gibt die Mrs. Boyle grossartig, Seppi Schumacher mimt den zackigen alt Major ebenso gekonnt. Bühnenbild (Martina Keiser), Kostüm (Nadja Frei), Technik (Lukas Schumacher und Team) sind wie auf der Tropfstei-Bühne gewohnt fein im Detail abgestimmt. Der wohldosierte Einsatz der Musik (Manuel Mahler) vervollkommnet diese gelungene Produktion.

Weitere Bilder:

